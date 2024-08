Olimpíada: ouro de Rebeca tem foto histórica com reverência de Biles

Acima de tudo: Rebeca Andrade comemora o ouro na final do solo - (crédito: Foto: AFP via Getty Images)

Não foi só o ouro conquistado por Rebeca Andrade na final do solo nos Jogos Olímpicos de Paris que entrou para a história. No pódio, a brasileira recebeu a reverência de Simone Biles, maior ginasta da história. O registro do momento viralizou nas redes sociais.

A imagem exibe Biles, que ficou com a prata, fazendo o tradicional gesto de reconhecimento. Jordan Chiles, também americana e que ficou com o bronze, agiu da mesma forma. Emocionada com o momento, Rebeca agradeceu a dupla ao segurar às mãos das ‘súditas’ e exibir um largo sorriso no rosto.

A brasileira foi a 2ª a se apresentar e faturou a medalha de ouro com a pontuação de 14.166. Simone Biles, que foi a 7ª a entrar no tablado. Entretanto, obteve o somatório de 14.133 após cometer erros e extrapolar por duas vezes o espaço delimitado para apresentação. Jordan Chiles foi a 9ª e última entre as ginastas a executar seus movimentos. Mas obteve 13.766.

Veja a foto histórica:

Rebeca Andrade se torna a maior medalhista do Brasil em Olimpíada

Com o ouro na final do solo, Rebeca Andrade chegou a sua 6ª medalha olímpica e assumiu o posto de maior medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos. São dois ouros, três pratas e um bronze. Ela ultrapassou Robert Scheidt e Torben Grael, dupla que possui cinco medalhas cada.

