Coutinho sente desconforto e vira desfalque no Vasco

O Vasco terá um desfalque importante para o jogo desta terça-feira (6), contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil. Philippe Coutinho sentiu desconforto durante o treino do último domingo (4) e deve perder pelo menos os próximos dois compromissos do Cruz-Maltino.

A informação é da jornalista Aline Nastari, do “TNT Sports”, em publicação nesta segunda-feira (5). Segundo a repórter, o jogador realizou exames, que detectaram problema na posterior da coxa. Assim, ele será ausência contra o Dragão, em jogo que acontece em São Januário, às 21h45 (de Brasília).

LEIA MAIS: Galdames, do Vasco, afirma que não há negociação com clube chileno

Dessa forma, ainda de acordo com a jornalista, Coutinho está fora também contra o Fluminense, no sábado (10), no Nilton Santos. Não há, porém, previsão de retorno do meia.

O camisa 11 reestreou pelo Vasco contra o Atlético-MG, pela 18ª rodada do Brasileirão, e já tem quatro partidas. Ele também atuou contra o Grêmio e Red Bull Bragantino (pelo Brasileirão), além do Atlético-GO (Copa do Brasil).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.