Kauã Elias, do Fluminense, revela que se espelha em Fred: ‘É surreal’

O Fluminense mudou da água para o vinho com a chegada de Mano Menezes. Uma das ações mais importantes do técnico foi dar mais chances a Kauã Elias. Assim, o atacante marcou quatro gols nos últimos seis jogos com a camisa tricolor. Diante do Bahia, voltou a ser decisivo, agora no Maracanã.

Na zona mista, o jogador revelou que Germán Cano lhe deu conselhos neste início e a idolatria por um dos maiores ídolos da história do clube: Fred. De acordo com a visão do atleta, o ex-atacante, atual diretor de planejamento do clube, é uma inspiração para muitos meninos de Xerém.

“(Cano) Já me deu muitas dicas quando subi. Desde o jogo com o São Paulo, falou pra eu jogar tranquilo. Nos treinamentos me ajuda muito, dá dicas de posicionamento. Que me inspiro é o Fred, desde a base a gente já tem esse carinho por ele, e o Ronaldo Fenômeno”, disse.

“O Fred é surreal. Ter um cara desse nível te dando dicas, instruindo. É um fenômeno com quem posso pegar instruções. Inexplicável”, acrescentou.

Ao lado de ídolos e gol marcante

O jogador também falou sobre como é atuar ao lado de grandes ídolos do clube, como Thiago Silva e Marcelo. Além disso, celebrou o gol que faltava no Maracanã.

“Nunca imaginei que jogaria com Thiago Silva e Marcelo. Mas quando você começa a jogar, percebe que são caras inexplicáveis, que fazem coisas que ninguém consegue fazer. Sempre é bom prestar atenção e extrair o máximo de aprendizado para tentar ter uma carreira de glórias. Quando eu subi, não consigo explicar, jogava com eles no vídeo-game, você fica assustado, mas me passaram calmaria”, afirmou.

“Falei com o Esquerdinha que marcaria um gol aqui (Maracanã), vendo a torcida gritar meu nome. Esse era um dos meus sonhos, fazer um gol aqui, Ainda mais que meu avô estava no estádio”, completou.

Olho na agenda

No duelo com o Bahia, no Maracanã, o treinador chegou a substituir Thiago Santos, que não se sentiu bem. No entanto, para quem esperava que Ignácio fosse estrear, Antônio Carlos foi a campo. Na quarta-feira, o Fluminense mede forças com o Juventude, às 21h30 (de Brasília), novamente no Maracanã, no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil.

