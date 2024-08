Clubes rivais do Flamengo lamentam morte de Adílio

A morte de Adílio nesta segunda-feira (5) abalou não só os rubro-negros, mas também o cenário do futebol nacional. Afinal, a grandeza do ex-jogador, vítima de um câncer no pâncreas, era tão grande que até mesmo os rivais do Flamengo prestaram homenagem à ele. Além disso, ex-companheiros do Brown, como Adílio era chamado, carinhosamente, também lamentaram a morte dele.

Em resumo, nas redes sociais, Fluminense, Botafogo e Vasco postaram homenagens à Adílio.

“Adílio, um dos grandes talentos da história do futebol carioca, nos deixou nesta segunda-feira. Ídolo do nosso rival Flamengo, Adílio foi um adversário leal durante tantos Fla-Flus. Hoje, fica nossa solidariedade a familares, amigos e à torcida rubro-negra”, publicou o perfil oficial do Fluminense.

“O Botafogo de Futebol e Regatas lamenta o falecimento de Adílio, grande jogador do futebol brasileiro e ídolo do Flamengo. O Clube deseja força aos familiares, amigos e torcedores neste momento difícil”, escreveu a conta oficial do Botafogo.

Lamentamos profundamente o falecimento do ex-jogador Adílio, ídolo do nosso rival. Descanse em paz! ????

Muita força aos familiares, amigos e fãs neste triste momento.#VascoDaGama — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 5, 2024

Ex-jogadores também se manifestam

Adílio era visto com muito carinho por jogadores que vestiram a camisa do Flamengo ao seu lado. Logo após a notícia da morte do ex-camisa 8, Andrade e Evaristo de Macedo, por exemplo, lamentaram a perda do grande rubro-negro. Aliás, falando em rubro-negro, Galvão Bueno, torcedor do clube carioca, também se manifestou.

E perdemos Adílio!! Quantas vezes repeti o nome dele, escalando o grande time do Fla campeão do mundo!!No meio, Andrade, Adílio e Zico!! Foi um belo jogador: rápido, insinuante e muito importante nas conquistas rubro-negras. O garoto da Cruzada São Sebastião se foi, aos 68 anos! — Galvão Bueno (@galvaobueno) August 5, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.