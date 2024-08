Esportistas reverenciam Rebeca Andrade após ouro em Paris

Um dia histórico, uma medalha emblemática! Rebeca Andrade superou todas adversárias e conquistou o ouro olímpico naquela que pode ter sido sua última apresentação no solo da ginástica. A emoção, contudo, não atingiu apenas os companheiros de profissão da maior medalhista olímpica do país, mas alcançou esportistas de diversas modalidades.

Rebeca Andrade fez por merecer toda e qualquer reverência de outros ídolos do Brasil. Com o ouro conquistado na manhã desta segunda-feira (05), a ginasta se tornou a maior medalhista do país em Jogos Olímpicos – com seis medalhas na carreira. Do total, quatro foram conquistadas em Paris.

Atletas olímpicos, que representaram o Brasil em Paris, compartilharam nas redes sociais parte do orgulho que sentiram com o feito de Rebeca. Entre eles: Rafaela Silva, bronze em equipes no Judô; Rayssa Leal, terceira colocada no skate, e Paulo André, que representou o país no atletismo. Além deles, as companheiras da ginasta Jade, Júlia, Flávia e Lorrane também parabenizaram a recordista.

Repercussão nas redes sociais

Rebeca Andrade ultrapassou Torben Grael, que conquistou cinco medalhas na carreira, e se isolou como a maior campeã olímpica do Brasil. O ex-velejador, no entanto, não se importou com o recorde e usou as redes sociais para parabenizar o feito da ginasta.

Mas as mensagens não se limitaram apenas aos atletas olímpicos. Vinicius Júnior e Neymar, por exemplo, também usaram as redes sociais para demonstrar orgulho com a conquista de Rebeca Andrade. “No TOPO! Você merece! Obrigado por isso! É o Brasil!”, escreveu o astro do Real Madrid.

No TOPO!! Você merece!!! Obrigado por isso!! É O BRASIL! pic.twitter.com/xbslZw1o7Y — Vini Jr. (@vinijr) August 5, 2024

“Parabéns, Rebeca! A maior medalhista olímpica do Brasil! Muito lindo o que você está fazendo! Continue”, escreveu Neymar.

O surfista Pedro Scooby, que tem participado das Olimpíadas como comentarista na CazéTV, ficou acordado até às 03h40 para acompanhar o ouro inédito de Rebeca Andrade no solo.

“Quem disse que eu dormi? São três da manhã, mas a Rebeca tem esse poder e estou aqui acompanhando. Não sou entendedor, mas foi lindo ver ela fazendo tudo isso que faz. No ritmo brasileiro. Orgulho demais, demais! Valeu muito a pena ficar acordado até 03h40. É a brasileira com maior número de medalhas olímpicas de todos os tempos. Muito orgulho de ter uma brasileira que representa tão bem a gente”, disse Scooby.

Rebeca Andrade conquista ouro

Rebeca Andrade conquistou o ouro na final do individual de solo nesta segunda-feira (5), na Bercy Arena, em Paris. A conquista veio pouco tempo depois da frustração de ter ficado de fora do pódio na competição por trave, que terminou na quarta colocação.

E, segundo declarações da própria ginasta, essa pode ter sido sua última apresentação no solo em Jogos Olímpicos. No entanto, se for mesmo, fechou com chave de ouro após conquistar a excelente nota de 14.166 e, claro, o ouro olímpico.

