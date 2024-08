Olimpíada: astro da NBA prevê ‘atropelo’ dos EUA contra o Brasil

Apesar de confiar em uma vitória dos EUA, Green não estará em quadra pois não foi convocado - (crédito: Foto: Mohd Rasfan/AFP via Getty Images)

O duelo no basquete entre EUA e Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris já começou. Pelo menos fora de quadra. Campeão da NBA, Draymond Green, astro do Golden State Warriors, falou sobre o duelo que acontece nesta terça-feira (06). Para o ala-pivô, o Dream Team deve obter uma vitória fácil.

Em seu podcast, Green foi além e ‘cravou’ a margem da diferença de pontos que a partida deve apresentar em favor dos americanos.

“Eles não têm chance alguma. Vão perder por 35 ou 40 pontos e o Time EUA vai avançar para a semifinal. Sendo sincero, o Brasil não tem time o suficiente“, disse o jogador do Warrios no último episódio do ‘The Draymond Green Show’.

Apesar de ‘prever’ a derrota brasileira, Green mostrou sua felicidade por ver o seleção sul-americana nas quartas de final da Olimpíada. Além disso, mandou um recado para Gui Santos, seu companheiro de time na NBA.

“É bom ver os brasileiros chegarem até lá, eu amo eles. Um salve especial para Gui Santos. Jogador jovem que está jogando pelo Brasil, representando seu país. Eu amo ver isso”, acrescentou. Embora tenha vencido apenas uma partida na fase de grupos, Brasil avançou como um dos melhores terceiros – Foto: AFP via Getty Images Brasil x EUA nos Jogos Olímpicos de Paris Brasil e Estados Unidos se enfrentam pelas quartas de final do torneio de basquete nesta terça-feira (6), às 16h30 (horário de Brasília).