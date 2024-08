Administradora da Arena anuncia duelo entre Grêmio e Bahia no estádio

Funcionários da Arena do Grêmio promovem a limpeza em um primeiro momento de recuperação do estádio - (crédito: Foto: Emanuel Prestes / Arena do Grêmio)

A gestora da Arena divulgou a realização do embate entre Grêmio e Bahia no estádio pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque, na sua parte, todas as pendências já foram solucionadas. Mesmo assim, ainda é necessário a resolução de algumas questões como o horário da partida. Além de algumas liberações como de órgãos de segurança e de trânsito. A informação é do portal ‘Gaúcha Zero Hora’. Há a expectativa de que cinco mil torcedores vão poder acompanhar o embate.

Tanto a administradora do palco e o clube já tinham uma reunião com estas autoridades para exatamente tentar adiantar o retorno do estádio. O primeiro ponto envolve o horário do jogo, que deve ocorrer às 11h (de Brasília). Até porque um dos problemas é a distribuição de energia, já que a alimentação do estádio ainda ocorre de maneira externa, via concessionária. Deste modo, será necessário a utilização de geradores. Outra situação que precisa de definição é a capacidade de público que o palco terá condições de receber.

Afinal, a Arena ainda passa por algumas reformas, com isso, algumas áreas permanecem interditadas. Cenário que limitaria a capacidade de gremistas no estádio. Desta forma, a previsão inicial é que cinco mil torcedores vão poder assistir ao jogo. Em contrapartida, houve a troca do gramado em junho e se apresenta em perfeitas condições para receber partidas.

Expectativa do Grêmio e de seus torcedores com a volta para a Arena

O passo final é exatamente o aval de órgãos de segurança e trânsito que deverão dar respostas ainda nesta semana. Até porque uma decisão deles é essencial para que o clube consiga comunicar a CBF com relação ao local do duelo.

O prazo inicial era que a Arena voltasse a ficar disponível para o Grêmio no dia 1º de setembro. Data em que o Imortal vai enfrentar o Atlético pela 25ª rodada da Série A. Aliás, o embate com o Bahia será pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último jogo do Tricolor Gaúcho em sua casa foi na vitória sobre o Cuiabá, no dia 20 de abril, pela terceira rodada do torneio. Desde então, os gremistas passaram a viver a expectativa de poder retornar a sua casa

