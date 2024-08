Olimpíada: Diogo Defante surpreende Rebeca Andrade ao surgir de collant

Defante entrevista Rebeca após a conquista do ouro olímpico na final do solo - (crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais )

Uma cena inusitada aconteceu após a conquista do ouro de Rebeca Andrade na final do solo nos Jogos Olímpicos de Paris. O humorista Diogo Defante, que cobre o evento pela CazéTV, fez uma pergunta sobre os collants usados pela ginasta. Porém, surpreendeu ao exibir o seu próprio modelo.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Defante mostrou o momento com a atleta brasileira. Após o humorista tirar a camisa e exibir a peça tradicional das ginastas, Rebeca não segurou o riso e brincou ao pedir que ele colocasse a roupa.

A mlhr q nós temos?? pic.twitter.com/VLbodbbT0U — Diogo Defante (@defantediogo) August 5, 2024

Diogo Defante faz uma cobertura mais descontraída em suas participações na CazéTV. Anteriormente ao episódio com a ginasta, o humorista pediu um soco da boxeadora Bia Ferreira. Ela ficou com o bronze em sua categoria. O canal de Casimiro Miguel tem apostado ao mesmo tempo em uma cobertura com informação e entretenimento em sua primeira Olimpíada.

Rebeca Andrade se torna a maior medalhista do Brasil em Olimpíada

Com o ouro na final do solo, Rebeca Andrade chegou a sua 6ª medalha olímpica e assumiu o posto de maior medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos. São dois ouros, três pratas e um bronze. Ela ultrapassou Robert Scheidt e Torben Grael, dupla que possui cinco medalhas cada.

