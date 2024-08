Abel assina ‘atestado de erro’ com mudanças e busca solução para decisões

A sequência negativa do Palmeiras jogou uma forte pressão não só dentro da equipe, mas também em cima do técnico Abel Ferreira. Com o empate em 1 a 1 com o Internacional, neste domingo (4), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, o Verdão chegou a mais uma partida sem vitória e o treinador ainda busca uma solução para conseguir reerguer a equipe.

Nos últimos seis jogos, foi apenas uma vitória, um empate e quatro derrotas. Contra o Colorado, já vindo de uma sequência negativa, o treinador tentou fazer mudanças significativas na equipe. Além da escalação com três zagueiros, Raphael Veiga atuou mais recuado, como um segundo volante. Além disso, Dudu virou o homem mais espetado no ataque, como um centroavante, tendo Maurício aberto pelo lado direito.

Apesar de ousado, as mudanças de Abel Ferreira pouco deram resultado. Dudu ainda se mostra sem ritmo ideal, Maurício esteve apagado como meia, e a ideia de recuar Veiga para dar mais criatividade ao meio-campo só o fez pegar mais na bola, mas sem efetividade. Além disso, colocar Giay e Vanderlan como alas também mostrou-se pouco efetivo.

Abel vê mudanças como necessário

As mudanças contra o Colorado surgiram como um laboratório para o duelo contra o Flamengo. No Maracanã, o Palmeiras foi nulo e pouco criou. A atuação fez com que Abel Ferreira cogitasse mudar a equipe titular para o embate decisivo. O próprio treinador admitiu que não há nenhum problema entre ele e elenco, mas que nessas turbulências é que se consegue ver quem realmente está ao seu lado.

“Já disse mais de uma vez, houve saídas, houve entradas, há um período de adaptação. Há jogadores que infelizmente que baixaram de rendimento, alguns por questões emocionais. Também já disse que este mês fomos fustigados por interesses de clubes estrangeiros, que mexem com eles. São propostas absurdas, mexem com todos. Mas mais do que isso, é a quantidade de lesões que tivemos no período e não tivemos em momentos anteriores”, disse Abel, após o jogo contra o Internacional.

O treinador assinou seu ”atestado de erro” ao montar uma equipe totalmente diferente contra o Internacional. O empate, conquistado na raça, veio mais pela camisa alviverde do que pelo futebol. Agora, ele sabe que não pode errar mais. Se não conseguir sair dessa situação complicada, o Palmeiras pode deixar duas competições importantíssimas da temporada já neste mês de agosto.

Sequência decisiva do Palmeiras

O Verdão encara o Flamengo nesta quarta-feira (7), às 20h, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe precisa vencer por dois gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis ou três para avançar direto. Na semana seguinte, o Palmeiras inicia o embate contra o Botafogo pelas oitavas da Libertadores.

A sequência pode trazer novamente a paz para o Palmeiras ou escancarar pela primeira vez uma grande crise na era Abel Ferreira. Tudo isso vai depender, em boa parte, do próprio treinador.

