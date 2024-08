Brasileirão: Flamengo tem desfalques para jogo contra o Palmeiras

Aliás, Bruno Henrique também vai desfalcar o Flamengo na primeira partida das oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar, na quinta-feira (15). Ele levou cartão vermelho no último jogo da fase de grupos contra o Millonarios e cumprirá suspensão automática. Dessa forma, o atacante será baixa na equipe em duas partidas seguidas.

Antes do confronto pelo Brasileirão, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo venceu a primeira partida por 2 a 0 e agora, portanto, busca a classificação para as quartas no Allianz Parque.

