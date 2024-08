Em boa fase, Luiz Henrique mostra que valeu a pena o alto investimento

Dando conta do recado! O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, vem mostrando em campo que valeu o alto investimento do clube carioca na sua contratação no início da temporada. Em boa fase, o jogador tem sido importante para a equipe. Na última partida, marcou um gol e participou de outros dois na vitória por 4 a 1 em cima do Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro desembolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 106,6 milhões, na cotação atual), valor que inclui possíveis metas e bônus para contar com o atacante de 23 anos no elenco. Vale lembrar que essa foi a segunda maior contratação da história do clube – perdeu recentemente, com a chegada de Thiago Almada. Visando a conquistar títulos, o retorno dentro de campo mostra que o investimento valeu a pena.

De acordo com o SofaScore, Luiz Henrique, entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro nas últimas sete rodadas, foi quem mais participou de gols, sofreu pênaltis, acertou dribles e também ganhou duelos. Além disso, o atacante é o segundo em faltas sofridas e gols marcados. Veja os números:

???? Luiz Henrique entre todos do @Brasileirao 2024 nas últimas 7 rodadas: 1º em participações em gols (4)

1º em pênaltis sofridos (2)

1º em dribles certos (22)

1º em duelos ganhos (54)

1º em ações na área adversária (34)

2º em gols marcados (3)

2º em faltas sofridas (19) ???????? pic.twitter.com/hH1zJIorrt — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) August 4, 2024

Luiz Henrique pode ser decisivo

O Botafogo briga pela liderança do campeonato, além de buscar vagas nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores ainda este mês. Na ausência de Eduardo e Júnior Santos – que vinham se destacando pela equipe carioca -, Luiz Henrique assumiu o protagonismo da equipe e portanto, pode ser decisivo para o clube carioca nestas competições na temporada.

O próximo jogo do Alvinegro é na quarta-feira (7), contra o Bahia,, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, às 19h (de Brasília). O time carioca precisa da vitória para se classificar sem precisar ir para os pênaltis. Dessa forma, é mais uma oportunidade para Luiz Henrique mostrar de novo para o que veio.

