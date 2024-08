Real Madrid x Chelsea: escalações e onde assistir

Duelo de gigantes na pré-temporada do futebol europeu. Real Madrid e Chelsea se enfrentam, nesta terça-feira (5), às 20h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos. Este será o terceiro e último compromisso do clube merengue antes da estreia oficial na temporada 2024/25, e o time busca a primeira vitória neste período de preparação. Além disso, a expectativa é que o ataque seja formado pelo trio brasileiro Vini Jr, Endrick e Rodrygo.

Como chega o Real Madrid

Mesmo com o elenco estrelado, o Real Madrid perdeu os dois amistosos que disputou durante esta pré-temporada do futebol europeu. No primeiro compromisso, a equipe sofreu uma derrota para o Milan por 1 a 0, no jogo que marcou a estreia de Endrick com a camisa merengue. Já no duelo seguinte, a equipe perdeu o ‘El Clásico’ para o Barcelona por 2 a 1.

Contudo, a expectativa para o jogo contra o Chelsea é que o ataque merengue seja formado por Vini Jr, Endrick e Rodrygo, pela primeira vez desde a chegada do jovem centroavante ao Real.

Ao mesmo tempo, o técnico Carlo Ancelotti segue com uma grande lista de desfalques para este último amistoso da pré-temporada. Jude Bellingham, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni, Kylian Mbappé e Eduardo Camavinga, seguem de férias e não vão participar do jogo nesta terça-feira.

LEIA MAIS: Courtois compara Endrick a Hazard e alerta: ‘Tem que se acalmar um pouco’

Além disso, David Alaba, lesionado, também segue fora.

A estreia oficial do time na temporada 2024/25 será no dia 14 de agosto, contra a Atalanta, na final da Supercopa da Europa.

Como chega o Chelsea

Por outro lado, o Chelsea chega para o amistoso com uma sequência de um empate, duas derrotas e uma vitória nos cinco jogos disputados até agora nesta pré-temporada. O mais recente deles foi uma derrota por 4 a 2 para o Manchester City.

Agora, os Blues terão os reforços de Enzo Fernández e Moisés Caicedo, que retornaram da disputa da Copa América com suas respectivas seleções.

Mas, assim como o Real Madrid, o Chelsea tem alguns jogadores que continuam de férias e desfalcam o time nesta terça-feira. São os casos de Cole Palmer, Marc Cucurella e Conor Gallagher.

Além disso, o atacante Nicolás Jackson e o defensor francês Axel Disasi também continuam fora devido à lesão. Assim, Christopher Nkunku e Marc Guiu disputam uma vaga no ataque.

Real Madrid x Chelsea

Amistoso de pré-temporada

Data e horário: terça-feira, 06/08/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Rüdiger, Militao, Fran García, Mario Martín, Modric, Ceballos, Arda Güler, Endrick, Brahim. Técnico: Carlo Ancelotti.

Chelsea: Robert Sánchez, Reece James, Adarabioyo, Colwill, Gusto, Mudryk, Lavia, Enzo Fernández, Caicedo, Dewsbury-Hall, Nkunku. Técnico: Enzo Maresca.

Onde assistir: TNT e Max

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.