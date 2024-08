Brasil x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de uma vaga para a final do campeonato de futebol feminino da Olimpíada, Brasil e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (6). No Vélodrome, em Marselha, a bola rola às 16h (de Brasília). Esse, aliás, será um reencontro entre as seleções. Afinal, pela última rodada da fase de grupos, elas se enfrentaram, e as espanhóis levaram a melhor, vencendo por 2 a 0.

Na outra chave dos Jogos Olímpicos, Estados Unidos e Alemanha se enfrentam também nesta terça, às 13h.

Para chegar nesta fase, o Brasil eliminou a França nas quartas de final, pelo placar de 1 a 0 (gol de Gabi Portilho). Já a Espanha deixou para trás a Colômbia, após vencer na disputa de pênaltis.

Onde assistir

O jogo entre Brasil e Espanha terá transmissão do SporTV, do Globoplay e da CazéTV.

Como está o Brasil

A Seleção Brasileira feminina não terá a presença de Marta nesta terça-feira. Afinal, após a camisa 10 cumprir suspensão contra a França, ela foi punida com mais uma partida de suspensão por “jogo brusco grave”. A CBF entrou com um recurso, mas ainda não obteve resposta.

Dessa forma, a tendência é que o técnico Arthur Elias escale a mesma equipe que iniciou o confronto nas quartas de final.

LEIA: Em Marselha, Arthur Elias celebra aniversário: ‘Espero que o presente venha amanhã’

Como está a Espanha

Assim como Arthur Elias, o técnico Montse Tomé não deve promover alterações na sua equipe. Aliás, Putellas e Athenea, que marcaram gols contra o Brasil na fase de grupos, devem iniciar o confronto no time titular.

BRASIL X ESPANHA

Olimpíada 2024 – Semifinais

Data e horário: 06/8/2024, 16h (de Brasília)

Local: Vélodrome, Marselha (FRA)

BRASIL: Lorena; Thais, Rafaelle, Tarciane e Yasmin; Duda Sampaio, Ana Vitória e Jheniffer; Adriana, Gabi Nunes e Gabi Portilho. Técnico: Arthur Elias.

ESPANHA: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Aleixandri e Carmona; Abelleira (Guijarro), Aitana Bonmatí e Alexia Putellas; Athenea, Hermoso (Aitana Bonmatí) e Salma Paralluelo. Técnica: Montse Tomé.

Árbitro: Rebecca Welch (ING)

Auxiliares: Emily Carney (ING) e Franca Overtoom (HOL)

VAR: Makoto Bozono (JAP)

