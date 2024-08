Torcida do Fluminense melhora média de público em arrancada

A torcida do Fluminense está fazendo a diferença. Afinal, já são três jogos sem derrotas no Maracanã, após um período bastante turbulento no Brasileirão. E, com os torcedores se fazendo mais assíduos em jogos em casa, o clube melhorou sua média de público desde a chegada de Mano Menezes.

Antes de Mano, a média era de 24.504 em cada um dos seis jogos como mandante, segundo o “ge”. A onda de apoio começou logo na estreia do treinador, contra o Inter, no dia 4 de julho. 38.588 pessoas pagaram ingresso para ver o empate por 1 a 1 com o Colorado, que marcou o início da retomada que o time vem tendo no Brasileirão – o Flu era o lanterna à época.

Apesar do revés por 1 a 0 contra o Fortaleza, na rodada seguinte, a recuperação seguiu com dois jogos fora de casa. Primeiro, empate com o Criciúma (1 a 1) e, depois, vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0.

Vitória contra o Palmeiras teve grande festa

Assim, a torcida compareceu novamente em peso no retorno ao Maracanã, desta vez contra o Palmeiras. Foram 51.375 pessoas no Maior do Mundo, presenciando um novo 1 a 0, em jogo com festa memorável ao apito final, aliás.

Posteriormente, mais uma vitória pelo placar mínimo. A vítima da vez foi o Red Bull Bragantino, em pleno Nabi Abi Chedid. Era mais um motivo para lotar o Maracanã. E, apesar da derrota por 3 a 2 para o Juventude pela Copa do Brasil, o torcedor compareceu em peso no estádio carioca no retorno ao Brasileirão.

46.973 pagaram ingresso para ver mais uma vitória, e, adivinhem: por 1 a 0, contra o Bahia. Hoje, o Tricolor se encontra em 17º, perto de, enfim, deixar a zona de rebaixamento. E há expectativa de mais um jogo com ótimo público, já que mais de 35 mil pessoas já garantiram presença no Maraca para o jogo contra o Juventude, pela volta da Copa do Brasil.

Confira a sequência de jogos do Fluminense no Maracanã e o público respectivo

Fluminense 1 x 1 Inter – 38.588

Fluminense 1 x 0 Palmeiras – 51.375

Fluminense 1 x 0 Bahia – 46.973

MÉDIA: 45.645

