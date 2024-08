Rafinha pode adiar aposentadoria e seguir jogando no São Paulo

O lateral-direito Rafinha, do São Paulo, pode seguir jogando por mais alguns meses em 2025. O jogador havia anunciado que encerraria a carreira no fim da atual temporada, porém esta situação pode mudar.

Rafinha foi titular mais uma vez no São Paulo na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no último sábado, no Morumbis. Após a partida, ele declarou que pode jogar por mais tempo no próximo ano, por conta da grave lesão que teve em abril.

“Perdi meio ano agora, devido à lesão, mas estou desfrutando. No final do ano, nós conversamos. Minha situação com o São Paulo é fácil. Nós conversamos e resolvemos facilmente. Vamos ver se nós compensamos esse meio ano mais à frente. Vamos devagarinho. Vou desfrutar e jogar até o fim do ano. Dependendo de como terminar a temporada, vamos ver se conseguimos prolongar mais meio aninho”, afirmou o experiente jogador, de 38 anos, que tem contrato até o fim de 2024 com o Tricolor.

Na partida diante do Talleres, no primeiro jogo da Libertadores, Rafinha fraturou a fíbula, deixando-o fora de ação até o início de julho.

Rafinha está no São Paulo desde o início de 2022. Neste período, faturou a Copa do Brasil e a Supercopa Rei pelo Tricolor. O lateral-direito tem 104 jogos e um gol. Nesta temporada, vem disputando posição com Igor Vinícius.

