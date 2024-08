Ex-Inter, Vini Mello começa brilhando em nova temporada na Sérvia

A temporada de 2024/25 já começou em diversos países do futebol europeu e a Sérvia é um deles. Já na terceira rodada da liga nacional, o FK Cukaricki contou com grande partida de Vinicius Mello para assegurar sua segunda vitória e chegar a sete pontos na competição. O brasileiro marcou o primeiro e deu o passe para o segundo gol na vitória por 3 a 1 diante do Vojvodina.

“É sempre muito importante iniciar dessa maneira, vencendo e ficando no top quatro da tabela, para dar confiança para o grupo e mostrar que estamos no caminho certo”.

O atacante chegou ao time sérvio em janeiro deste ano e foi o grande destaque da equipe na fase final do último campeonato, marcando seis gols e dando uma assistência nos últimos sete jogos do campeonato. Dessa maneira, as atuações lhe renderam o prêmio de melhor jogador da liga do mês de abril.

Clubes europeus de olho em Vini Mello

Assim, o bom desempenho também chamou a atenção de outras equipes europeias, o que fez com que Vini fosse poupado nas duas primeiras rodadas, sendo titular apenas nesta última. Afinal, com o futuro incerto, o jovem de 21 anos segue focado na Sérvia e sonha com a artilharia da competição.

“Por mais que eu não tenha essa pressão na minha cabeça de sempre marcar gols, é muito importante começar a temporada assim. Todo atacante sempre sonha em ser o artilheiro das competições que disputa e eu não sou diferente, mas primeiro quero ficar nos objetivos do grupo e depois nos meus objetivos pessoais”.

O próximo compromisso do Cukaricki será nesta sexta-feira (9), quando visita o OFK Belgrado, que também soma duas vitórias e um empate no campeonato.

