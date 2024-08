Tati Weston-Webb vence na semi e mantém chance do Brasil por ouro no surfe

Brazil's Tatiana Weston-Webb reacts as Costa Rica's Brisa Hennessy drops in on her in the women's surfing semi-finals, during the Paris 2024 Olympic Games, in Teahupo'o, on the French Polynesian Island of Tahiti, on August 5, 2024. (Photo by Ben Thouard / POOL / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE -- - (crédito: Ben Thouard / POOL / AFP)

Mar que bate em Gabriel, não bate em Tatiana. Após Medina perder a semifinal do surfe, Tatiana Weston-Webb venceu a costarriquenha Brisa Hennessy por 13.66 x 6.17, nesta segunda-feira (5/8), e manteve o Brasil no sonho pelo ouro no surfe dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Apesar do mar ainda com poucas ondas grandes em Teahupoo, no Taiti, a brasileira aproveitou uma punição da surfista da Costa Rica por não ter respeitado a prioridade e avançou para a decisão, com pódio garantido. A final será ainda nesta segunda, contra a estadunidense Caroline Marks.

Independente do próximo resultado, Tati se torna a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha no surfe olímpico e soube da classificação antes mesmo do término dos 30 minutos de bateria. Ainda na metade da prova, Brisa interferiu em uma onda em que a prioridade era da surfista do Brasil e foi punido com a eliminação de uma nota. Ou seja, ela só poderia somar pontos com uma onda. Assim, bastou ultrapassar a barreira dos 10 pontos no total, com duas notas, e não poderia mais ser alcançada pela adversária.

Cotada para o ouro desde o começo das Olimpíadas, Weston-Webb ampliou a vantagem no confronto direto contra a costarriquenha. A dupla se enfrentou em oito ocasiões por campeonatos de surfe, com sete vitórias da brasileira. Apesar da derrota, Brisa volta às águas ainda nesta segunda para a disputa do bronze, contra a francesa Johanne Defay.

Como foi a bateria

Com as águas paradas, em cenário semelhante ao da bateria de Gabriel Medina, a primeira onda apareceu após 7 minutos de prova e Tatiana somou 2.67 pontos com rasgadas. Logo depois, Brisa pegou uma formação parecida e recebeu 1.93. Com pouco surfe, o que chamou a atenção foi a aparição de uma baleia, mas longe das surfistas.

A bateria se resolveu quando surgiu a primeira onda boa da disputa, mas não por alguém ter conseguido surfar. A formação apareceu e tanto Tati quanto Brisa foram para a tentativa, mas, mesmo com a prioridade sendo da brasileira, a costarriquenha continuou na crista e as duas se atrapalharam. Por não ter respeitado a preferência da adversária, a representante da Costa Rica foi punida com a eliminação da segunda nota, ou seja, poderia somar pontos com apenas uma.

Abalada pelo erro de desatenção, Hennessy foi para o tudo ou nada e tentou surfar o máximo de ondas possíveis para tentar ganhar um 10 dos juízes, mas sem sucesso e recebeu apenas um 6.17. Enquanto isso, Weston-Webb também não se acomodou e pegou onda atrás de onda. Com duas notas acima de 5, a vitória estava garantida, a não ser que recebesse uma punição. Se já não bastasse, ainda veio o luxo: um tubo de valor 8.33, o melhor do dia em Teahupoo para encerrar a bateria em 13.66 x 6.17.



