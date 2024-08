Ramón Díaz atravessa a primeira turbulência no Corinthians

Contratado para salvar o Corinthians do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Ramón Díaz atravessa a sua primeira turbulência no comando da equipe. Atualmente, são três jogos sem vencer e pressão de todos os lados, principalmente da arquibancada.

No último domingo (4), o mais assustador na falta de resultado. Diante do Juventude, que atuou com dois jogadores a menos por grande parte da etapa final, o Corinthians pouco fez e saiu de campo com o empate por 1 a 1.

Para deixar tudo mais complicado, Ramón Díaz e seus comandados viram Grêmio e Fluminense, rivais diretos, somar pontos. Devido ao cenário, o Timão caiu para a 18ª colocação e sinal de alerta mais do que ligado.

Se no Brasileiro são três jogos sem vencer, o jejum do treinador no comando da equipe está em quatro partidas. Soma-se o empate sem gols diante do Grêmio, pela Copa do Brasil.

Desde a sua chegada ao Corinthians, Ramón Díaz venceu apenas os dois primeiros, dos seis jogos que esteve no banco de reservas. Assim como António Oliveira, o seu antecessor, ele também não consegue render na Neo Química Arena. Em quatro jogos, apenas uma vitória e três empates.

Em meio a falta de reação em campo, a diretoria trabalha para melhorar a qualidade do elenco. A última contratação foi Talles Magno, porém, a tendência é que venha ao menos outro atacante para ajudar a marcar gols.

Calendário do Corinthians

Como se não bastasse a falta de resultados no Campeonato Brasileiro, Ramón Díaz se vê com o Corinthians em meio a duas eliminatórias. Pela Copa do Brasil, o time define seu futuro contra o Grêmio. Na próxima semana, a Copa Sul-Americana retorna ao calendário e projeta dois confrontos diante do Red Bull Bragantino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.