Abel Ferreira mexe com ambiente do Palmeiras para encarar o Flamengo

No último domingo (4), o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Internacional, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e ficou mais longe da briga pela liderança. Com 37 pontos, o Verdão, de Abel Ferreira, está com seis a menos que o Botafogo, o líder do torneio nacional.

Apesar de não quebrar a marca de quatro jogos sem vencer na temporada, o Verdão encontrou no discurso de Abel Ferreira a chama que precisava para buscar uma reação, principalmente contra Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Na coletiva de imprensa no Beira-Rio, o treinador usou o lado psicológico não só dos atletas, mas dos torcedores para o jogo no Allianz Parque. Em um dos trechos, ele adotou o tom do “contra tudo e contra todos”.

“Esse ano vai ser contra tudo e contra todos. Muitas vezes, criam-se notícias, inventam-se, dizem que as lideranças isso e aquilo. Isso é só para gerar notícia, é falso, ruim, jornalismo raso, baixo. Parece que cheguei aqui há quatro dias. Não estou aqui há quatro dias, estou há quatro anos. Não preciso que falem bem de mim, preciso que me respeitem como homem, como português, só preciso que me respeitem. O que fazem os jogadores comigo ou a direção, é isso que exijo dos outros, respeito. Não vou respeitar quem não me respeita”, disparou Abel.

Discurso inflama ambiente

Sendo assim, a torcida inflamou nas redes sociais devido ao discurso e o clima de otimismo existe para reverter o marcador contra o Flamengo. No primeiro jogo, revés por 2 a 0. Para avançar, o Palmeiras necessita vencer por três de diferença. Se devolver o marcador, a vaga será definida nos pênaltis.

Vale citar, que nesta temporada, em dois jogos contra o Fla, o Palmeiras de Abel Ferreira não marcou gols. Além da derrota no Maracanã pela Copa do Brasil, houve um empate entre ambos na terceira rodada do Brasileirão por 0 a 0.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.