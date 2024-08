Corpo de Adílio será velado na sede do Flamengo

Ídolo do Flamengo, Adílio faleceu nesta segunda-feira após luta contra um câncer de pâncreas. Diante disso, o clube rubro-negro vai velar o corpo do ex-jogador, nesta terça-feira. A cerimônia acontece de 10h às 14h, na sede social da Gávea, no ginásio Hélio Maurício.

De acordo com o clube, a entrada para não sócios será pelo portão da Rua Mário Ribeiro. Depois disso, o enterro será no cemitério São João Batista.

Adílio fez parte de uma geração vitoriosa do Flamengo, conhecida como a Geração de 81. Uma das mais importantes até a atualidade. Pelo clube carioca, conquistou 10 títulos: três Campeonatos Brasileiros, uma Libertadores, um Mundial de Clubes e cinco Campeonatos Cariocas.

O ex-camisa 8 do Rubro-negro também chegou a defender a Seleção Brasileira em duas oportunidades, primeiro, em 1979, em Salvador, e a segunda e última partida contra a Alemanha, em 1982, também no Brasil, porém, no Rio de Janeiro. O jogo foi no antigo Maracanã.

Os clubes rivais do Flamengo lamentaram, por meio das redes sociais, a morte de Adílio. Fluminense, Botafogo e Vasco prestaram solidariedade ao Rubro-negro.

