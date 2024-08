Dudu decepciona como ‘reforço’ do Palmeiras

Uma das novidades do Palmeiras neste segundo semestre é o atacante Dudu. O camisa 7 retornou de grave lesão no joelho e, logo depois de resolver a sua permanência no clube, começou a ganhar espaço com o técnico Abel Ferreira.

Apesar de toda a moral com a torcida, dentro de campo a situação começa a ganhar ares de questionamento, principalmente entre os palmeirenses, que esperavam mais do atleta.

No primeiro momento, Dudu começou a ganhar espaço na etapa final e foi titular contra o Cruzeiro. Mesmo sem apresentar um desempenho positivo, o jogador ganhou mais um voto de confiança, que começa a se esgotar.

Diante do Internacional, novamente foi titular com Abel Ferreira e, logo depois dos primeiros 45 minutos, foi sacado para a entrada de Felipe Anderson. Sem Dudu, o time melhorou em campo e chegou ao empate com Rony.

Para o duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (7), a certeza da sua presença em campo não existe. Caso Abel Ferreira opte, ele pode sacar o jogador e utilizar Lázaro, Rony ou até mesmo Felipe Anderson como alternativas.

Desde a sua volta, Dudu adota um estilo burocrático em campo. A prova disso são os números. Em dez partidas desde o seu retorno, nenhuma bola na rede ou tão pouco assistência. No total, foram apenas três jogos como titular e 319 minutos dentro de campo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.