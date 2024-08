Adílio eterno: veja a trajetória e homenagem ao craque do Flamengo

O Flamengo e o futebol brasileiro estão de luto. Nesta segunda-feira (5), o grande ídolo Adílio, terceiro jogador que mais vestiu a camisa do clube carioca, morreu em decorrência de uma luta contra o câncer no pâncreas. Ele estava internado em um hospital na Freguesia de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Adílio, aliás, estava internado desde a semana passada, e seu quadro de saúde piorou com o avanço da doença. O grande ídolo do Flamengo nasceu no dia 15 de maio de 1956 e estreou nos profissionais em 27 de abril de 1975. Assim, com a camisa do clube da Gávea, anotou 129 gols, tornando-se o 14º maior artilheiro.

Com a camisa do Mengão, ele conquistou cinco Cariocas (1978, 1979 duas vezes, 1981 e 1986), três Brasileiros (1980, 1982 e 1983), uma Libertadores e um Mundial de Clubes (ambos em 1981), com direito a gol nas finais do Mundial, contra o Liverpool, da Inglaterra; do Brasileiro de 1983, diante do Santos; e no Carioca de 1981, contra o Vasco.

Contudo, além do Flamengo, também defendeu o Coritiba, Barcelona de Guayaquil (Equador), Alianza Lima (Peru) e, no fim da carreira, clubes do interior do Rio de Janeiro, como América de Três Rios, Friburguense e Barreira. Nunca desligado do rubro-negro, ele sempre atuava pelo país defendendo as cores do Mengão em jogos do time master.

