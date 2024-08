Adílio é mais uma perda do Flamengo em 2024

O Flamengo perdeu Adílio, um dos maiores ídolos da história do clube. Ele morreu aos 68 anos, nesta segunda-feira, em decorrência de um câncer no pâncreas. O ex-jogador é o quarto nome marcante da história do Rubro-Negro que deixou esta vida em 2024.

Antes dele, Zagallo, Denir e Washington Rodrigues, que têm histórias relacionadas ao Flamengo, partiram em 2024.

Adílio fez parte de uma geração vitoriosa do Flamengo, conhecida como a Geração de 81. Uma das mais importantes até a atualidade. Pelo clube carioca, conquistou 10 títulos: três Campeonatos Brasileiros, uma Libertadores, um Mundial de Clubes e cinco Campeonatos Cariocas.

Denir

Logo no primeiro dia de 2024, quando o lendário massagista Rubro-Negro Adenir Silva faleceu, aos 75 anos, por conta de um câncer no cérebro. Denir, como era conhecido, trabalhou no clube por 42 anos e presenciou os melhores momentos da história do Rubro-Negro.

Zagallo

No dia seis de janeiro, Mário Jorge Lobo Zagallo morreu aos 92 anos por falência múltipla dos órgãos, no dia seis de janeiro. O Velho Lobo começou a carreira como profissional no Flamengo e foi tricampeão do Campeonato Carioca entre 1953 e 1955. Ao todo, ele atuou em 218 jogos com a camisa Rubro-Negra. Foi graças as suas boas atuação no clube da Gávea que Zagallo foi convocado para a Copa do Mundo de 1958, onde se tornaria campeão mundial pela primeira vez.

Como treinador, Zagallo foi campeão carioca de 2001, quando ficou marcado pelo tricampeonato em cima do maior rival, o Vasco, após um gol de falta marcado por Petkovic aos 43 minutos do segundo tempo.

O Apolinho

Em 15 de maio, o radialista esportivo Washington Rodrigues morreu também por conta de um câncer. O apresentador da Rádio Tupi estava internado no Hospital Samaritano na Barra da Tijuca e faleceu durante uma partida do seu time de coração. Apolinho, inclusive, chegou a ser treinador do clube em 1995, mas não teve uma passagem bem-sucedida.

