Rony impede a pior série de Abel Ferreira no Palmeiras

No último domingo (4), o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Internacional, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em desvantagem até os minutos finais, o time de Abel Ferreira foi salvo por Rony, que marcou o gol de empate no Beira-Rio.

O tento anotado pelo camisa 10 foi salvador por dois motivos. O primeiro é que impediu a quarta derrota consecutiva da equipe na temporada. O segundo foi por Abel Ferreira, pois evitou o treinador de chegar a sua pior série como treinador do Palmeiras.

Desde a sua chegada, o português nunca foi derrotado quatro vezes seguidas. Inclusive, a última vez que isso ocorreu no clube foi em 2020. Na ocasião, o Palmeiras tinha Vanderlei Luxemburgo como técnico, que acabou demitido depois da sequência negativa.

Apesar de evitar uma marca negativa inédita do seu comandante, Rony não quebrou o jejum de vitórias do Alviverde, que dura quatro partidas. Dentro do jejum estão três jogos do Brasileirão e um da Copa do Brasil.

O próximo jogo do Palmeiras é contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A tendência é que Rony seja titular. Logo depois de perder na ida por 2 a 0, o time paulista precisa vencer por três gols de diferença. Caso devolva a vantagem de dois gols, a vaga será definida nos pênaltis.

