Zico deixa mensagem para Adílio em rede social: ‘Vá em paz meu amigo’

O futebol brasileiro está de luto nesta segunda-feira (5) com a morte do craque Adílio, que fez história ao atuar no Flamengo durante anos. Grandes nomes do rubro-negro, entre atuais e ex-jogadores, deixaram mensagens para o eterno camisa 8 da Gávea.

Zico, aliás, foi uma das pessoas que mandou mensagem para o ex-companheiro e grande amigo que fez durante sua carreira no futebol, e fez uma publicação no Instagram.

“O sentimento que fica é de muita saudade, de felicidade por dividir boa parte da minha vida ao lado de uma pessoa única, talentosa e especial. Vá em paz, meu amigo. Por aqui, você sempre viverá em Glória Eterna para toda uma Nação. Descanse na paz de Deus e meus sentimentos a toda a família”, disse Zico em postagem para Adílio.

Em campo, Zico e Adílio formaram, portanto, um dos melhores meio-campos da história do futebol nacional. Assim, conquistaram a Libertadores, Mundial, Campeonato Brasileiro e estaduais.

Eterno camisa 8 é quem mais deu passes para Zico

Em números, Adílio foi o jogador que mais contribuiu com assistências para Zico, e quem comandou o Flamengo quando o Galinho foi atuar no futebol estrangeiro, entre os anos de 1983 e 1985.

