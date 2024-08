Cruzeiro peca na criação e perde para o Fortaleza em Cariacica

O Cruzeiro perdeu a invencibilidade como mandante no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, a Raposa perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, no Kleber Andrade, em Cariacica, pela 21ª rodada da competição. Breno Lopes e Renato Kayzer fizeram para o Leão, enquanto Matheus Henrique marcou o único da Raposa. Todos no primeiro tempo. A equipe de Seabra até ficou com a posse de bola, mas sem criatividade. Do outro lado, o time de Vojvoda muito consolidado na defesa.

Com o resultado, o Cruzeiro deixa a chance de entrar no G4 escapar e fica na quinta colocação, com 35 pontos. O Fortaleza, aliás, ultrapassa o Palmeiras e atinge a terceira posição, com 39 pontos, um a menos que o vice-líder Flamengo e o líder Botafogo. Agora, os clubes voltam a campo no sábado, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa faz clássico com o Atlético, às 21h30, no Mineirão. Do outro lado, o Leão enfrenta o Criciúma, às 16h, na Arena Castelão.

Posse x Eficiência

O Cruzeiro foi quem começou com a iniciativa e procurou a pressionar o Fortaleza. No entanto, o Leão conseguiu uma boa arrancada com Marinho, que tocou em profundidade para Breno Lopes abrir o placar. Pouco tempo depois, a Raposa conseguiu achar espaço na defesa cearense. Após boa defesa do goleiro João Ricardo, Matheus Henrique psiou na área e finalizou com categoria para deixar tudo igual. Os mineiros, aliás, valorizaram mais a posse de bola, mas com dificuldades para criarem chances claras. Apenas chutes de longa distância. O Leão do Pici, aliás, ficou bem postado nos contra-ataques e foi feliz no fim. Kervin Andrade iniciou a jogada, tocou para Bruno Pacheco, que cruzou para Kayzer colocar o clube na frente do placar.

Cruzeiro peca na criação

A segunda etapa foi do mesmo estilo do primeiro tempo. O Cruzeiro com a posse de bola, enquanto o Fortaleza se fechou e saiu nos contra-ataques. A Raposa, entretanto, teve dificuldades para criar situações de gols. Pouca variação de jogadas. A melhor chance aconteceu somente nos acréscimos em chute de Barreal na trave. O goleiro João Ricardo somente acompanhou a bola. O Fortaleza, por sua vez, soube controlar a velocidade da partida. Em contragolpes, o Leão, aliás, quase ampliou a diferença em finalização de Breno Lopes e Marinho. Mas também não conseguiu balançar as redes para melhorar o resultado.

CRUZEIRO 1×2 FORTALEZA

Campeonato Brasileiro – 21ª Rodada

Data e Hora: 5/8/2024, às 21h

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

CRUZEIRO: Cássio; William (Wesley, intervalo), Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique (Lucas Silva, 26’/2°T), Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz (Arthur Gomes, 26’/2°T) e Kaio Jorge (Dinenno, 13’/2°T). Técnico: Fernando Seabra

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Pedro Augusto (Kervin Andrade, 35/’1ºT), Lucas Sasha, Matheus Rossetto (Zé Welisson, 18’/2°T); Breno Lopes (Pedro Rocha, 31’/2°T), Marinho (Dudu, 31’/2°T) e Renato Kayzer (Moisés, 18’/2°T). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Gols: Breno Lopes, 8’/1ºT (0-1); Matheus Henrique, 14’/1°T (1-1); Renato Kayzer, 42’/1ºT (1-2);

Árbitro: Alex Stefano (RJ)

Assistentes: Alessandro Matos (BA) e Thiago Rosa (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Cartão amarelo: Zé Ivaldo, Dinenno, Lautaro Díaz, João Marcelo (CRU), Breno Lopes, Marinho, João Ricardo (FOR)

Cartão vermelho: –

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.