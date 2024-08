Em Goiânia, Vila Nova cede empate ao Paysandu nos acréscimos

Em jogo que teve gols relâmpagos, Vila Nova e Paysandu empataram por 2 a 2 na noite desta segunda-feira (5), em Goiânia, pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro, a última do primeiro turno. O time paraense largou em vantagem, sofreu a virada dos donos da casa, mas conseguiu deixar tudo igual nos acréscimos.

O Papão abriu o placar com Paulinho Boia em menos de um minuto de bola rolando. O Tigre empatou com Júnior Todinho ainda na etapa inicial e depois virou com Alesson logo no retorno do intervalo. No fim da partida, Lucas Maia tratou de dar númeroso finais ao duelo no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), na capital goiana.

Apesar de não saber o que é vencer há quatro partidas, o Vila Nova encerra a primeira metade do campeonato no G4. Afinal, ocupa a quarta posição com 30 pontos. Por outro lado, o Paysandu estaciona nos 24 somados, ainda na 14ª colocação.

Na sexta-feira, o Paysandu recebe o Santos, às 20h (de Brasília), na Curuzu, em Belém. O Vila Nova só volta a campo na segunda, quando visita o lanterna Guarani, às 20h, no Brinco de Ouro.

Confira a classificação da Série B do Brasileiro

Mirassol vence a Chapecoense e segue no G4

Também na noite desta segunda-feira, o Mirassol contou com gol do estreante Léo Gamalho no segundo tempo para bater por 1 a 0 a Chapecoense fora de casa. Assim, o time paulista fechou o turno da Série B com 32 pontos, dentro do G4. Manteve a terceira posição na tabela, a dois pontos do líder Santos. O goleiro Alex Muralha também se destacou por defesa de pênalti na primeira etapa.

Por outro lado, o time catarinense entrou na zona de rebaixamento com o revés e a vitória do Botafogo-SP na rodada. O Verdão do Oeste, aliás, será comandado na sequência da temporada pelo técnico Tcheco após a saída de Umberto Louzer.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.