Santos encaminha renovação de contrato com a Umbro

O Santos encaminhou uma renovação de contrato com a patrocinadora Umbro, que seguirá sendo a fornecedora esportiva da equipe pelo menos até o fim de 2026. Em reunião que aconteceu nos últimos dias, as duas partes deixaram o acordo bem encaminhado e a assinatura de contrato será assinada em breve.

Contudo, o acerto entre as duas partes chegou a ficar distante. Afinal, o Santos conversava com outras quatro marcas: Nike, Adidas, Puma e Mizuno. De acordo com o diretor executivo do Peixe, Paulo Bracks, a oferta da Umbro muito melhor do que o atual no quesito financeiro e também em termos de produção.

“A Umbro tem negociações em trâmites de documentos. O que eu posso garantir para a torcida é que nós conversamos com todas as principais marcas. Isso foi um trabalho que a gente fez: exigir que se sentasse com outras marcas, e isso foi feito. A decisão pela renovação da Umbro, que é parceira há anos, de material de muita qualidade, passa por ser o melhor contrato pelo clube. Fornecimento de peças e com qualidade”, disse Paulo Bracks.

Além disso, a Umbro é um ponto forte de reclamação dos torcedores santistas, que contestam preço, qualidade e até mesmo dificuldade em encontrar camisas oficiais.

“Tenho ciência de reclamações. Fala mais sobre distribuição e menos sobre Umbro. Estou debruçado sobre isso pra termos conexão nesse trabalho”, completou o diretor.

A Umbro está no Santos desde 2018. Aliás, a parceria com a empresa é antiga. Afinal, ela esteve de 1997 a 2011 no clube e depois voltou para a segunda passagem, onde está até os tempos atuais.

