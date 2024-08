Coronado supera problemas físicos e busca titularidade no Corinthians

Coronado supera problemas físicos e tenta se firmar no time titular do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Igor Coronado conseguiu superar as frustrações de tantas lesões no começo do ano e vem tentando engatar uma sequência no Corinthians. O meia atuou os 90 minutos no empate em 1 a 1 contra o Juventude, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Mas não conseguiu dar a vitória que evitaria o retorno do time para a zona de rebaixamento.

Porém, mesmo não sendo o resultado que gostaria, o meio-campista vem conseguindo se manter em alto nível e em condições físicas para atuar mais. Ramón Díaz, inclusive, colocou o jogador em campo em quatro das últimas seis partidas do Corinthians. A justificativa do treinador pelo baixo aproveitamento do atleta foi justamente os problemas físicos vivido por Coronado. Algo que o atleta já diz ter superado.

“No começo, quando cheguei, tive algumas lesões, algumas situações que não esperava, porém, sobre o último jogo, a minha lesão tinha sido antes do jogo com o Bahia, que até não viajei [para o jogo]. Depois disso, quando voltei, estava disponível como todos os jogadores. Enfim, vim para o Corinthians para jogar e a partir do momento que me coloco à disposição de ir para o jogo, até para estar disponível no banco, estou disponível para começar o jogo também”, disse Coronado, após o jogo contra o Juventude.

Coronado vê calendário como seu grande desafio no Corinthians

O meia reconhece que deve mais, só que também entende a dificuldade de atuar no calendário brasileiro. Atuando pela primeira vez no país, o jogador vê a maratona de jogos como o grande empecilho para sua adaptação.

“Creio que sobre a minha adaptação, é claro que é um calendário muito diferente do que eu vinha acostumado, mas já estou adaptado e a gente precisa de todos os jogadores. Simplesmente isso, não é só os 11 em campo, aqueles que estão no banco também. Como eu não joguei o último jogo, hoje (contra o Juventude) fiz 90 minutos, então todo mundo tem que estar preparado”, completou o meia.

O Corinthians também espera ver muito Coronado em campo, muito por conta de seus vencimentos. Afinal, o jogador, tem um custo mensal ao clube de aproximadamente R$ 2 milhões, segundo o ex-diretor financeiro do clube Rozallah Santoro. Até aqui são 23 jogos, sendo 11 como titular, com dois gols marcados e duas assistências.

Apesar do otimismo, sua sequência será interrompida na próxima partida. Coronado recebeu o terceiro cartão amarelo e não encara o RB Bragantino, no próximo sábado (10), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Antes disso, ele deve ser opção de Ramon Díaz, para o duelo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (7).

