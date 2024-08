Ativistas climáticos picham mansão de Messi em Ibiza, na Espanha

O craque Messi foi surpreendido por ativistas climáticos, nesta terça-feira (06). Os militantes realizaram pichações na mansão do craque argentino, localizada em Ibiza, na Espanha. Os responsáveis afirmaram que tomaram tal atitude para evidenciar a responsabilidade dos ricos pela crise climática no planeta.

O grupo que assumiu a autoria foi o Futuro Vegetal, que publicou um vídeo com dois integrantes na frente do imóvel do astro. Aliás, a casa fica próximo da enseada de Cala Tarida, na costa oeste de Ibiza. A dupla segurava uma faixa com os recados, “Ajude o Planeta – Coma os Ricos – Acabe com a Polícia”.

Além disso, os militantes pintaram a fachada branca da mansão com tintas vermelha e preta. Na divulgação de comunicado, o grupo justificou a escolha do imóvel como alvo, pois, de acordo com eles, trata-se de uma “construção ilegal”. Assim, o Futuro Vegetal utilizou como argumento um relatório da Oxfam do ano passado para responsabilizar os ricos pela crise climática no mundo.

O estudo chegou à conclusão que, em 2019, o 1% mais rico da população mundial produziu a mesma quantidade de emissões de carbono que dois terços do povo mais pobre do planeta. Ainda ressaltou que este segundo grupo citado é quem mais sofre as consequências do problema climático. Exatamente por estarem em condições mais vulneráveis.

Messi é proprietário do imóvel há dois anos

Segundo relatos, Messi, atacante que atualmente defende o Inter Miami, dos Estados Unidos, adquiriu a residência de luxo em 2022. Ele comprou de um empresário suíço por um valor próximo aos 11 milhões de euros (na atualidade (um pouco mais de R$ 68 milhões na cotação atual). A casa ainda conta com um spa com sauna e uma sala de cinema.

No entanto, de acordo com a mídia espanhola, o imóvel não recebeu o certificado de ocupação. Trata-se de um documento que é emitido por uma agência do governo local, que comprova que a moradia possui condições de ser habitada. Tudo por conta da construção de vários cômodos na propriedade sem permissão.

O atacante ainda se recupera de uma entorse no tornozelo direito, que causou contusões no ligamento. Ele sofreu o problema durante a decisão da Copa América dos Estados Unidos, na qual a Argentina venceu a Colômbia na grande final.

