Atlético de Madrid se aproxima da contratação de Julián Álvarez, do City

Julián Álvarez irá deixar o Manchester City e acertar com o atlético de Madrid - (crédito: - Foto: Darren Sataples/AFP via Getty Images)

O Atlético de Madrid se aproxima da contratação do atacante Julián Álvarez, de 24 anos, do Manchester City. De acordo com os veículos da Inglaterra, como o portal The Athletic, a emissora Sky Sports e o jornal The Telegraph, as partes já se acertaram. Assim, o clube inglês fará a maior venda de sua história, por cerca de € 80 milhões (R$ 500 milhões), entre valor fixo e bônus por metas.

No primeiro momento, o clube inglês pediu um valor cinco vezes maior ao que pagou ao River Plate. Com isso, o Atlético chegou perto deste valor e está bem perto de anunciar o jogador. Ele esteve presente no elenco campeão do mundo em 2022, com a seleção da Argentina.

A venda irá superar a do atacante Sterling, que em 2022 foi para o Chelsea por € 56 milhões. Por outro lado, a expectativa é que os Citizens sejam agressivos no fim da janela de transferências para fortalecer o elenco na busca pelos principais títulos da temporada.

A saída acontece logo após as recentes declarações do atacante e do técnico Pep Guardiola. Álvarez afirmou, durante as Olimpíadas, que não gostou de ter ficado de fora dos jogos decisivos do City. O treinador, por sua vez, respondeu ao dizer que esperava a decisão do argentino. Tempos depois, voltou atrás e disse que contava com o atleta.

Em duas temporadas, o ex-River Plate somou 36 gols e 17 assistências em 103 partidas com a camisa do Manchester City. Ele conquistou seis títulos, entre eles a Champions League de 2022/23, na qual não saiu do banco na final. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.