Cobiçado no mercado, Nico Williams retorna aos treinos no Athletic de Bilbao

Na mira de gigantes como PSG e Barcelona, Nico Williams, um dos destaques da Espanha na Eurocopa, se reapresentou ao Athletic de Bilbao, nesta terça-feira (6). O jogador, inclusive, afirmou que “está ansioso para o início da temporada” e deu indícios de uma possível permanência.

De acordo com o Marca, o jogador recebe um dos maiores salários do clube basco e não se encantou com as recentes propostas. Além disso, o jornal AS, destacou que os familiares do atleta, entre eles o irmão e companheiro de equipe Iñaki Williams, recomendaram que ele permaneça no Bilbao.

Nico Williams chegou às categorias de base do clube basco em 2013 e desde então, nunca saiu para jogar em outro lugar. Ele, portanto, passou pelas equipes juvenis, time B e o profissional. O clube pede 60 milhões de euros (cerca de R$ 363,7 milhões) para uma possível saída.

O PSG deu a entender que não teria problemas em desembolsar esse valor para contratar a joia espanhola. O Barcelona, por sua vez, tenta contratar o atleta, porém passa por problemas financeiros.

