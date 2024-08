Bahia x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Botafogo decidem quem estará nas quartas de final desta edição da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (7), às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Quem vencer este duelo de volta das oitavas de final passa. Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão será, portanto, nos pênaltis. Afinal, no primeiro encontro, na semana passada, no Estádio Nilton Santos, alvinegros e tricolores empataram por 1 a 1. O gol fora de casa não é mais, aliás, critério de desempate.

Como chega o Bahia?

Precavidos, os jogadores do Bahia treinaram cobranças de pênaltis na última segunda-feira (5). O Tricolor vive período de turbulência na temporada, sem repetir os resultados de meses atrás. A equipe, portanto, tem uma grande chance de pegar fôlego. Para lograr êxito, o Esquadrão, no entanto, não terá o lateral-direito Gilberto, com incômodo muscular desde a derrota para o Fluminense, no último domingo (4). Arias o substitui. Ademir e Acevedo, por sua vez, são dúvidas para enfrentar o Botafogo.

Como chega o Botafogo?

A equipe do técnico Artur Jorge superou uma seca de três partidas sem vitória ao golear o Atlético-GO por 4 a 1, no sábado (3), em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, o time permanece fora de casa para manter o ritmo, com novidades em relação ao embate de ida. A principal delas é o meia Almada, enfim, pronto para estrear pelo Mais Tradicional. O jogador mais caro da história do futebol brasileiro está de volta após eliminação da Argentina nos Jogos Olímpicos.

BAHIA x BOTAFOGO

Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e hora: 7/8/2024, às 19h (de Brasília)

BAHIA: Marcos Felipe; Arias, Xavier, Cuesta e Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni

BOTAFOGO: John, Suárez, Barboza, Bastos e Cuiabano; Gregore e Freitas; Carlos Alberto, Savarino, Luiz Henrique e Tiquinho. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Michel Stanislau (RS)

VAR: André da Silva Bittencourt (RS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.