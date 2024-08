Botafogo supera rivais em oferta por Alex Sandro

Livre no mercado após não renovar contrato com a Juventus, Alex Sandro pode parar no Botafogo, postulante que chega forte para contratá-lo. O lateral-esquerdo, que disputou a última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, recebeu, aliás, uma proposta do Glorioso, segundo informação do “Canal do Nicola”.

A publicação destaca que a oferta do Botafogo “é quente e forte”. Ou seja, a melhor que o defensor recebeu até o momento. O Palmeiras seria outro clube que estaria na briga, porém, até o momento, não lançou sua cartada. Afinal, perguntou apenas ao estafe da fera quais eram as condições do negócio.

O São Paulo também o procurou, em dezembro de 2023, para iniciar as conversas. Em julho, o Tricolor enviou uma oferta oficial. No entanto, por ora, ainda não avançou.

No exterior, Alex Sandro recusou ofertas da Turquia, França e Arábia Saudita. Em Portugal, Porto e Sporting apenas o sondaram. Ele estaria de viagem para a Itália, onde arrumaria as suas malas e retornaria ao Brasil para definir o futuro.

Revelado pelo Athletico-PR, Alex Sandro tem 33 anos e soma passagens pelo Furacão, Santos, Porto e Juventus, seu último clube, além de 40 participações na Seleção Brasileira. Na Velha Senhora, ganhou cinco ligas italianas, cinco Copas da Itália e duas Supercopas da Itália.

Na Seleção, sagrou-se campeão da Copa América, em 2019, ao lado do volante Allan, que está hoje no Botafogo.

