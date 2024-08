Liziero renasce no São Paulo e pode ser titular na Copa do Brasil

O São Paulo pode ter uma novidade no time titular contra o Goiás, na quinta-feira (8), às 20h, na Serrinha, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com vantagem de dois gols construída no MorumBIS, o técnico Luis Zubeldía pode dar chance para alguns atletas que vem ganhando poucos minutos. Até para quem retornou agora para o clube como Liziero.

Marcos Antônio não joga desde abril e ainda não estreou com a camisa do São Paulo por estar recuperando sua forma física. Assim, Liziero aparece como uma opção para substituir Luiz Gustavo. O veterano, que vem sendo um pilar da equipe nos últimos jogos, tem chances de ser poupado pensando no restante da temporada.

Liziero vem agradando ao técnico Luis Zubeldía nos últimos jogos. Aliás, ele foi o único reserva a entrar de forma consecutiva nos últimos três embates. São 25 minutos na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, quatro minutos na vitória por 2 a 0 contra o Goiás e mais 21 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo.

Cria de Cotia, ele foi avaliado por Zubeldía após voltar de empréstimo do Yverdon, da Suíça, e agradou. Além disso, as lesões de Alisson e Pablo Maia, junto com a convocação de Bobadilla para a Copa América, fizeram com que o volante ganhasse chance com o treinador argentino.

Agora, Liziero tenta se firmar de vez no plantel. Aliás, o jogador vive a expectativa de entrar na lista de inscritos da Libertadores. O São Paulo pode fazer até cinco trocas no plantel e deve retirar atletas que já saíram como James Rodríguez e Diego Costa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.