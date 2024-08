Mãe de Medina alfineta Yasmin Brunet após medalha de bronze nas Olimpíadas

Gabriel Medina trouxe mais uma medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris e deu ainda mais orgulho à família. A mãe do surfista, Simone Medina, celebrou bastante o bronze do filho e, inclusive, cutucou Yasmin Brunet durante o discurso de comemoração da vitória, na noite da última segunda-feira (5).

Podendo celebrar de perto mais um feito significativo do filho, Simone recordou o período das Olimpíadas de Tóquio 2020, em que esteve afastada de Gabriel por conflitos com a ex-nora. Os dois se resolveram depois da separação do casal, e o surfista inclusive voltou a treinar com o padrasto, Charles Saldanha.

“Estou feliz por ele, estou feliz que ele está feliz, estou feliz porque ele está lá com o Charles, isso para nós é uma grande vitória. A gente passou alguns períodos meios chatos, mas agora, graças a Deus, a gente voltou mais forte. Já vou avisando para os adversários, a gente está mais forte. Eles que esperem por nós”, disse em entrevista à Cazé TV.

Simone Medina x Yasmin Brunet

A relação entre Gabriel Medina e Yasmin Brunet entrou nos holofotes em 2020 devido à conflitos familiares. À época, Simone Medina revelou que o filho rompeu relações com a família por influência da modelo – a qual ela definia como controladora. Gabriel chegou a diminuir o repasse de dinheiro que fazia mensalmente à mãe e ao padrasto e o caso terminou na Justiça.

Medina cedeu imóveis avaliados em milhões de reais à família, e Simone ficou proibida de explorar comercialmente a imagem de Gabriel. A mãe voltou a aparecer publicamente ao lado do filho na competição de surfe em Saquarema, em 2022, após a separação do casal.

Gabriel Medina conquista bronze

Driblado pelo mar na bateria da semifinal, o maior surfista brasileiro da história não ficou sem medalha em Paris. Gabriel Medina superou – com tranquilidade – o peruano Alonso Correa na disputa do terceiro lugar e garantiu mais um bronze para o Brasil nos Jogos de Paris 2024.

