Ex-presidente do Flamengo lamenta morte de Adílio

Durante o velório de Adílio, o ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello, que compareceu no ginásio da sede da Gávea, nesta terça-feira (6), falou sobre a amizade dos dois e em seguida, sobre a idolatria do ex-camisa 8 no Rubro-negro. O ex-jogador morreu na segunda-feira (5), vítima de um câncer no pâncreas.

“O Adílio era meu ídolo, depois virou meu amigo, uma das pessoas mais doces que eu conheci, todo mundo gostava dele. Ele era um cracaço, um jogador que marcou época no Flamengo, aqueles dribles dele desconcertantes, aqueles gols decisivos. Difícil você imaginar o Flamengo sem o Adílio. Muito difícil, muita tristeza para todos nós”, lamentou.

Do mesmo modo, quem também se despediu do ex-camisa 8 do clube carioca foi Zico, o maior ídolo do Rubro-negro. Eles jogaram juntos em uma das gerações mais vitoriosas do Flamengo na história.

Idolatria se estendeu aos filhos

Bandeira de Mello contou ainda uma história marcante envolvendo seu filho mais velho e Adílio. Ele, portanto, falou como foi a primeira vez que o levou ao Maracanã para assistir a um jogo do Flamengo, em 1989.

“É ídolo total da nação, ele era o ídolo dos meus filhos, eu lembro e estava contando uma história aqui. Meu filho mais velho, na primeira vez que ele foi ao Maracanã, ele era tão pequeno que ele chorou quando ele soube que ele não ia poder jogar, que ele ia ter que assistir ao jogo. Ele já estava todo vestido de Flamengo com a bola embaixo do braço e falou: ‘não, eu vou jogar com o Adílio’, isso era em 89. O Zico estava na Itália e o Adílio era o ídolo do time e foi difícil convencer o Leonardo que ele ia ter que se limitar em ver o jogo e não ia poder jogar com o Adílio”.

Além disso, disse que depois os dois se encontraram e que os filhos viraram amigos.

“Aí depois eu contei essa história para o Adílio, os dois se encontraram. E o filho do Adílio, que é o Júnior, o Adílio Júnior, que tem mais ou menos a idade do meu filho também, eles se conheceram também. É difícil né, não merecia, não merecia ter ido embora tão cedo”, contou.

