Nadadora paraguaia desmente expulsão da Olimpíada: ‘Nunca me tiraram’

A Olimpíada de Paris teve mais um caso questionável de afastamento de atleta. Dessa vez, trata-se da nadadora paraguaia Luana Alonso, de 20 anos. Após a repercussão de que ela teria sido expulsa da Vila Olímpica, ela desmentiu essa versão e o Comitê Olímpico Paraguaio (COP). Porém, sem se aprofundar em detalhes. Em seguida, pediu que parassem de divulgar essa informação, que classificou como mentirosa.

“Só queria esclarecer que nunca me tiraram ou me expulsaram de nenhum lado, deixem de difundir informação falsa. Não quero dar nenhum comunicado, mas também não vou deixar que mentiras me afetem”, relatou em seu Instagram.

A atleta decidiu se posicionar depois de receber uma notificação da organização olímpica paraguaia. Exatamente para comunicá-la que não deveria voltar à Vila Olímpica. Esta foi a segunda participação de Luana em Jogos Olímpicos. Nesta edição de Paris, a nadadora disputou os 100m borboleta feminino, no dia 27 de julho. No entanto, não conseguiu se classificar.

Atitudes de indisciplina da nadadora na Olimpíada irritaram

Mesmo assim, permaneceu em Paris para visitar pontos turísticos. Entre eles a Torre Eiffel e lojas de roupa de luxo, dias depois da sua participação nos Jogos Olímpicos. Assim como na Disney, mas de acordo com o Comitê Olímpico Paraguaio, sem a sua liberação, o que causou irritação.

A chefe de missão da entidade paraguaia, Larissa Schaerer, revelou que o pedido para deixar a Vila partiu da atleta. Contudo, ela voltou a frequentar o local. Em entrevista à imprensa do Paraguai, a dirigente orientou Luana a formalizar sua solicitação por escrito. Aliás, deu aval para o seu pedido, mas se surpreendeu com a sua presença na Vila. Na sequência, avisou-lhe que não poderia permitir que ela retornasse.

O COP tornou público que o fato de ela voltar a frequentar o local estava gerando um “ambiente inadequado” para a delegação paraguaia. Assim, a organização enviou um e-mail oficializando a solicitação para que ela se retirasse da Vila.

Postagem misteriosa

Ainda assim, a atleta fez uma postagem enigmática em que deu a entender que estava próxima da aposentadoria da modalidade.

“Natação: obrigada por me permitir sonhar, me ensinado a lutar, a tentar, o sacrifício, a disciplina e muitas coisas mais. Te dei parte de minha vida e não troco isso por nada deste mundo porque vivi as melhores experiências de minha vida, me deu milhares de alegrias, amigos de outros países que sempre vou levar no meu coração, oportunidades únicas. Não é um adeus, é um até logo”, detalhou Luana.

A chefe de missão do Paraguai ainda complementou que Luana não havia informado à comissão técnica sobre a sua decisão de se aposentar da natação. Além disso, que a atleta não comunicou nenhum membro da delegação a respeito de sua opção em adiar a data da sua passagem e passar mais tempo em Paris.

Este é o segundo episódio de expulsão polêmica envolvendo a natação na edição de Paris da Olimpíada. A anterior inclui a brasileira Ana Vieira. Ela foi convidada a se retirar da delegação depois de deixar a Vila Olímpica sem aviso. Bem como ainda teve atitudes de indisciplina com a comissão técnica.

