Landim fala sobre homenagem a Adílio no Maracanã

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou sobre uma possível homenagem a Adílio no próximo domingo (11). A equipe enfrenta o Palmeiras, no Maracanã, pelo Brasileirão, e portanto, daria para contar ainda com a presença da torcida. O ex-jogador e um dos maiores ídolos da história do clube carioca morreu vítima de um câncer no pâncreas.

“Os próprios jogadores que jogaram com ele vieram conversar comigo que estão pensando em ir para o campo e fazer uma despedida lá no Maracanã para ele. Obviamente que se eles forem se organizar realmente para fazer isso, que é uma ideia que eles estavam conversando entre eles aqui, vai ser mais do que bem-vinda. Acho que a torcida vai ficar muito feliz”, garantiu.

Landim lamentou a perda do amigo

O presidente disse ainda sobre a importância de Adílio para o Flamengo e da amizade dos dois. Na sequência, falou da rotina de Adílio no Rubro-negro no últimos tempos.

“Enorme referência. Aprendi a admirar o Adílio como jogador, como pessoa. Ele foi para mim um dos ídolos do Flamengo, indiscutível isso. Terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube e depois se tornou um grande amigo. Além de eu perder o ídolo, perdi um grande amigo. Uma pessoa que frequentava aqui a Gávea, passava a vida dele aqui dentro conosco, dividindo os espaços, indo no restaurante, encontrava com ele quase todo dia nos restaurantes por aqui. Sempre sorrindo, sempre com uma palavra positiva”, disse.

E ainda lamentou a morte pela doença. Lembrou que o ex-jogador era o que mais cuidava da saúde. Contudo, o câncer não deu chances a ele.

“Meu companheiro de pelada. De vez em quando eu aguentava né, porque ele aguentava todas as peladas. De toda a turma daquele grupo de 80, dos anos 80, ele ainda era o que se mantinha mais ativo. É inacreditável uma doença como essa que chega e rapidamente.. é muito triste para todos nós. Volto a dizer, eu, como toda a torcida, perdemos um grande ídolo, mas eu perdi um amigo”, afirmou.

O velório do ex-jogador aconteceu na sede do clube carioca, na Gávea, nesta terça-feira (6). Dessa forma, contou com a presença do ex-presidente do clube, de vários ex-atletas como o Zico e Andrade, e também de torcedores.

