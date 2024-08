Palmeiras faz acordo para quitar dívida milionária com a Prefeitura

O Palmeiras chegou a um acordo com a Prefeitura de São Paulo para quitar R$ 71 milhões em Impostos Sobre Serviços (ISS) cobrados na Justiça pelo período de 2010 a 2018. Esta cobrança vem sendo feita para todos os times da cidade. O Verdão vai fazer o pagamento em 120 parcelas no decorrer dos próximos dez anos.

Aliás, este valor não vai afetar as finanças do clube e já está no balancete de junho, na área de impostos parcelados no passivo não-circulante. É verdade que o custo aumentou as despesas gerais e administrativas no documento. Contudo, o Verdão conseguiu fechar o primeiro semestre com um superávit de R$25 milhões.

Com o acordo, o Palmeiras conseguiu um desconto e alongou o pagamento pelos próximos dez anos. No ano passado, o novo Plano Diretor da prefeitura de São Paulo chegou a cogitar isentar o ISS dos estádios de futebol da cidade. Nisso incluía o Allianz Parque. Entretanto, uma emenda acabou que o acordo acabasse recusado.

Além disso, o verdadeiro valor que o Palmeiras precisaria pagar era de R$ 600 milhões. Contudo, o Verdão conseguiu diminuí-lo com vitórias dentro do processo.

Palmeiras diminui dívidas e fica no azul em suas finanças

No documento apresentado nesta terça-feira, ainda mostra que a dívida com a Crefisa voltou a cair e agora está em R$ 11,5 milhões. O objetivo é que esteja tudo quitado até dezembro.

O desempenho das finanças está acima do projetado no orçamento para este momento do ano. A expectativa era de que o time tivesse um déficit de R$ 80 milhões ao fim do primeiro semestre, mas fechou com o superávit de R$ 25 milhões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.