Salário astronômico: Snoop Dogg recebe valor milionário para cobrir Olimpíada 2024

Snoop Dogg recebe salário milionário para comentar as Olimpíadas de Paris 2024 - (crédito: Foto: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP via Getty Images)

Mesmo sem ser atleta, Snoop Dogg tem sido um dos nomes das Olimpíadas de Paris 2024. O rapper viralizou na abertura dos Jogos, ao carregar a tocha olímpica, e nas aparições que fez durante a competição pelo canal NBC – que o contratou como um dos comentaristas para produzir momentos divertidos com o público. O astro, por sinal, tem sido muito bem recompensado pelo contrato firmado com a emissora.

O canal NBC apostou novamente no estilo particular do rapper para promover uma transmissão fora do habitual. Ele já havia participado da exibição dos jogos em Tóquio 2021, ao lado de Kevin Heart, e o saldo foi considerado extremamente positivo à época.

Conforme mencionado, a primeira aparição significativa de Snoop Dogg nesta edição de Paris ocorreu na Abertura dos Jogos Olímpicos. O rapper esteve entre os últimos portadores da tocha olímpica e viralizou por dias nas redes sociais.

Salário de Snoop Dogg

Para comentar os Jogos Olímpicos de Paris, Snoop Dogg tem recebido US$ 50 mil por dia (cerca de R$ 282,4 mil) pela emissora. Pelo menos é o que afirmou o jornalista Henry McNamara em seu perfil no X, antigo Twitter.

Confiante no potencial do rapper, a NBC o colocou na grade de ao menos quatro esportes olímpicos. Sendo eles: ginástica, basquete, natação e hipismo. Além, é claro, das participações pontuais em outras modalidades no decorrer da competição.

