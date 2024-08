Fluminense inicia, de forma gradativa, acesso por biometria no Maracanã

O Fluminense iniciou, contra o Bahia, o acesso do público ao Maracanã através do reconhecimento facial. Na partida do último domingo (4), o clube seguiu o planejamento de implementação gradativa e utilizou a tecnologia no setor Maracanã Mais. Assim, o processo transcorreu de forma fluida e sem problemas.

Dessa forma, desde a abertura dos portões, o Tricolor das Laranjeiras disponibilizou uma equipe para apoio aos torcedores nos acessos. A Bepass, empresa parceira do clube, também oferece um canal para atendimento através de e-mail.

“Foi muito fácil, eu fiz o meu e do Inácio (filho). Você tem os passos, que são bem acompanhados pelo aplicativo, você faz o reconhecimento facial e depois faz o documento. É importante ter o documento em mãos antes de fazer o reconhecimento para que você faça tudo de uma vez só”, afirmou o torcedor Leandro, ao site oficial do clube.

“Assim, você consegue ter mais agilidade para cadastrar. Chegando no estádio, já prontamente entramos somente com o reconhecimento facial. A iniciativa é importante, dá segurança para quem está chegando no estádio e ajuda a ter uma entrada mais segura para todos os torcedores”, completou.

Novas etapas do processo

O cronograma prevê a implementação do sistema de maneira segura e controlada, garantindo uma experiência tranquila e eficiente para todos os torcedores. Os torcedores devem realizar o cadastro da sua biometria no site fluminense.bepass.com.br.

Diante do Juventude, nesta quarta-feira (7), às 21h30, pelas oitavas da Copa do Brasil, o Fluminense iniciará nova etapa da implementação do sistema. O acesso ao setor Maracanã Mais será feito apenas com biometria, tanto para sócios quanto para não-sócios que fizerem o check-in ou comprarem o ingresso.

Por fim, já no setor Oeste, o uso da biometria só será obrigatório para aqueles que já tiverem realizado o cadastro e comprarem ingressos ou realizarem check-in para o setor.

