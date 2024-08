De la Cruz desfalca Flamengo em jogo decisivo contra o Palmeiras

.O técnico Tite não vai poder contar com o meia uruguaio De la Cruz no confronto decisivo contra o Palmeiras, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será nesta quarta-feira (7), no Allianz Parque, às 20h (de Brasília). O jogador não foi relacionado e não viaja com a equipe para São Paulo.

O meia já desfalcou o clube carioca nos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Goianiense e São Paulo, respectivamente, nas duas últimas rodadas. Ele vinha sofrendo com incômodo no calcanhar de Aquiles dos dois pés. Agora, o uruguaio está com dores no joelho e não conseguiu se recuperar a tempo. Assim, quem pode ser titular no lugar do uruguaio é Luiz Araújo, com Gerson atuando como segundo homem do meio de campo. No entanto, na partida de ida da Copa do Brasil, o jogador foi um dos destaques contra o Palmeiras.

Por outro lado, o atacante Everton Cebolinha treinou normalmente na segunda-feira. O jogador não sente mais dores musculares na coxa direita e está à disposição do treinador para a partida. Desde que o Tite assumiu o comando do time carioca, o jogador conseguiu se reencontrar na sua melhor fase e, inclusive, tem boas chances de jogar.

O Flamengo venceu o jogo de ida, no Maracanã, na última quarta-feira (31), por 2 a 0. Pedro e Luiz Araújo marcaram os gols do triunfo. Dessa forma, o time carioca pode até perder por um gol de diferença para o Palmeiras para se classificar às quartas de final da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.