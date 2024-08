Rebeca Andrade supera faturamento de Simone Biles nas Olimpíadas de Paris

Rebeca Andrade supera faturamento de Simone Biles nos Jogos Olímpicos de Paris - (crédito: Foto: PAUL ELLIS/AFP via Getty Images)

A recordista de medalhas olímpicas do Brasil, Rebeca Andrade, não superou a maior ginasta de todos os tempos só nas notas dos últimos aparelhos, mas também no faturamento dos Jogos de Paris. Apesar de ter subido a mesma quantidade de vezes ao pódio que Simone Biles, a brasileira obteve uma premiação maior do que sua principal concorrente.

As premiações são determinadas de acordo com o comitê de cada país. O Brasil, por exemplo, paga R$ 350 mil por cada medalha de ouro conquistada em Paris. Já os Estados Unidos premia seus campeões com 37,5 mil dólares (cerca de R$ 216 mil), de acordo com a revista Forbes. Sendo assim, Rebeca Andrade, que garantiu quatro medalhas, faturou R$ 826 mil, enquanto Biles recebeu R$ 780 mil.

Faturamento Rebeca Andrade x Simone Biles

A brasileira chegou ao total de seis medalhas olímpicas na carreira – quatro conquistadas em Paris 2024 – e se tornou a maior medalhista da história do país. Naturalmente, a ginasta também garantiu o recorde de faturamento do Time Brasil nesta edição dos Jogos Olímpicos.

O emblemático ouro no solo individual garantiu R$ 350 mil na conta de Rebeca Andrade. Ela, no entanto, também faturou R$ 420 mil pelas duas medalhas de prata, além dos R$ 56 mil pelo bronze em equipes (valor após a divisão com suas companheiras).

Simone Biles, por sua vez, garantiu três medalhas de ouro durante sua participação em Paris 2024. Ou seja, faturou R$ 112,5 mil dólares (R$ 649,6 mil) com o lugar mais alto do pódio. A prata, no solo que Rebeca Andrade sagrou-se campeã, rendeu uma premiação de R$ 22,5 mil dólares (R$ 129,9 mil) aos cofres da norte-americana.

