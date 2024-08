Grêmio planeja público de ‘Gre-Nal’ em duelo com o Corinthians no Couto Pereira

O Grêmio terá o estádio Couto Pereira como sua casa pela quinta vez no ano. Como a equipe gaúcha está em momento de recuperação no Campeonato Brasileiro, a procura por ingressos aumentou. Especificamente para o seu próximo compromisso, mas pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (07), o Imortal enfrenta o Corinthians, pelo segundo jogo das oitavas de final do torneio. Assim, o clube planeja que o palco em Curitiba receba um público semelhante que teve no Gre-Nal, no fim de junho.

A carga disponível para a partida decisiva com o Timão pela Copa do Brasil é de 34 mil ingressos. Até esta terça-feira (06), mais de 20 mil bilhetes já foram vendidos. Assim, por enquanto, a expectativa é de que o público ultrapasse os 26 mil torcedores entre gremistas e corintianos. O último clássico com o Internacional, que ocorreu também no mesmo estádio, recebeu pouco mais de 27 mil pessoas.

No entanto, o contexto daquele embate era completamente diferente. Afinal, a partida tinha horário e data mais atrativos, pois ocorreu no final de semana e no fim da tarde. Por outro lado, o confronto com o Corinthians será durante a semana e no período da noite. Tal situação, por exemplo, atrapalha viagens de torcedores oriundos de outros estados e até mesmo do interior do Paraná.

Grêmio próximo de encerrar passagem no Couto Pereira

Com a possibilidade de antecipar o seu retorno à Arena, já no duelo com o Bahia, no dia 17 de agosto, o Grêmio deve estar perto de encerrar a sua passagem pelo Couto Pereira. A equipe vai mandar pelo menos mais um jogo no palco. Trata-se do embate com o Fluminense, no dia 13 deste mês, pelas oitavas de final da Libertadores. Até aqui, o retrospecto do Imortal no estádio é de uma vitória, um empate e duas derrotas.

