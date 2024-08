RB Bragantino x Corinthians pela Sul-Americana será em Ribeirão Preto

O duelo entre RB Bragantino e Corinthians, no dia 13 de agosto, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, será em Ribeirão Preto. O Massa Bruta anunciou nesta terça-feira (6) que mandará o embate no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, do Botafogo-SP. A comercialização de ingressos será divulgada em breve.

O embate vai acontecer em Ribeirão Preto porque a casa do RB Bragantino não tem capacidade suficiente para o mata-mata das competições da Conmebol. O Massa Bruta ainda chegou a mandar um ofício pedindo a liberação do estádio, mas acabou não sendo atendido.

A entidade responsável pela Copa Sul-Americana exige que os estádios a partir das oitavas de final tenham capacidade mínima para 20 mil torcedores. O Nabi Abi Chedid comporta pouco mais de 15 mil pessoas no local.

O estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, tem quase 290 quilômetros de distância para o estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. São mais de três horas de viagem de carro. Contudo, tem capacidade para mais de 29 mil pessoas e atinge o número pedido pela Conmebol.

Aliás, algo semelhante aconteceu no ano passado. Na mesma fase da Sul-Americana, o RB Bragantino encarou o América-MG e também precisou sair de Bragança Paulista. Na ocasião, o local que o clube escolheu para mandar a partida foi a Neo Química Arena, do Corinthians.

A partida de ida entre RB Bragantino e Corinthians está marcado para as 21h20 (de Brasília) do dia 13 de agosto, próxima terça-feira (13). A volta será na semana seguinte, na Neo Química Arena.

