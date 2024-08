EUA passa pela Alemanha na prorrogação e vai à mais uma final olímpica

Foi duro, mas as meninas dos EUA, tetracampeãs olimpícas, avançaram para mais uma final. Nesta terça-feira (6), em Lyon, as norte-americanas venceram a Alemanha na prorrogação por 1 a 0, após 0 a 0 no tempo normal, e garantiram sua sexta final em oito edições de futebol feminino nos Jogos Olímpicos.

Assim, os EUA podem enfrentar o Brasil na final da competição, já que a Seleção Brasileira entra em campo ainda nesta terça para buscar sua terceira final. Será contra a Espanha, em Marselha, a partir das 16h (de Brasília).

O jogo

Favorita a avançar à final, a seleção norte-americana era quem tomava conta das ações, ainda que sem criar chances de maior perigo no primeiro tempo. Sabendo disso, a Alemanha apostava, então, nos contra-golpes velozes. Mas a zaga norte-americana refutava as principais chegadas alemãs.

A melhor chance dos Estados Unidos foi aos 16′ da etapa final. Swanson disparou, driblou a goleira Berger, mas foi fominha. Sem ângulo, ela tinha duas companheiras livres na área, mas optou pelo chute, errando o alvo.

Deu tempo também de Smith botar a bola na rede, aos 35′. A atacante, porém, estava claramente impedida, com o VAR entrando em ação para anular o que seria o único gol do tempo normal.

Mas ela viria a se redimir. Afinal, marcou o gol da classificação estado-unidense à final. Foi aos 5′ do primeiro tempo da prorrogação, após assistência sensacional de Swanson. A camisa 11 recebeu na entrada da área e, na saída da goleira, tocou por cima, com qualidade, para fazer o gol da vaga. Praticamente no último lance, deu tempo de Naeher fazer um milagre com os pés e salvar os EUA dos pênaltis.

Rumo ao penta?

Os EUA conquistaram a medalha de ouro em quatro oportunidades na modalidade: em 1996 (na primeira edição do futebol feminino), em 2004, 2008 e 2012. Ganhou, também, a medalha de prata em 2000 e a de bronze em 2020 (disputada em 2021, em Tóquio).

Podem enfrentar na final, então, a Espanha, que disputa a semifinal pela primeira vez entre as mulheres, ou o Brasil. A nossa Seleção tem duas medalhas – ambas de prata -, em 2004 e 2008. As brasileiras também perderam três vezes a disputa pelo bronze; em 1996, 2000 e 2016.

EUA 1 x 0 ALEMANHA

Semifinal do futebol feminino nos Jogos Olímpicos Paris-2024

Data e horário: quarta-feira, 06/08/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA)

EUA: Naeher; Fox, Girma, Davidson (Sonnett, intervalo) e Dunn (Nighswonger, intervalo para a prorrogação); Coffey, Horan (Albert, intervalo para a prorrogação), Rodman, Lavelle (Williams, 14’/2ºT) e Swanson (Krueger, 6’/2ºT da prorrogação); Smith. Técnico: Emma Hayes.

ALEMANHA: Berger; Gwinn, Hendrich, Hegering (Bibi, 34’/2ºT) e Rauch (Doorsoun-Khajeh, intervalo da prorrogação); Brand, Lohmann (Senss, intervalo para a prorrogação), Minge e Buhl; Anyomi (Freigang, 24’/2ºT) e Nusken. Técnico: Horst Hrubesch (interino).

Gols: Smith, aos 5’/1ºT da prorrogação (1-0)

Árbitra: Bouchra Karboubi (MAR)

Cartões Amarelos: Hegering, Brand (ALE)

