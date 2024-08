Gritão de Priscila no rosto de goleira espanhola causa chuva de memes

O primeiro gol da Seleção Feminina de futebol contra a Espanha pela semifinal da Olimpíadas de Paris 2024 levou a internet tupiniquim à loucura. O gol foi contra (feito pela espanhola Irene Paredes), mas a comemoração foi bem brasileira.



Após a bola ter entrado no gol das espanholas, a jogadora brasileira Priscila Silva largou um gritão no rosto da coleira espanhola Cata Coll. O termo "priscila" logo entrou no top 5 assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). Os termos "#BRAxESP" e "seleção feminina" também estavam no ranking.

O close no rosto da atacante tupiniquim gerou uma onda de meme nas redes sociais.

Veja alguns memes sobre o grito de Priscila:

A PRISCILA GRITANDO NA CARA DA GOLEIRA DA ESPANHA DEPOIS DO GOL KKKKKKKKKKK CINEMA!#Paris2024 #JogosOlímpicos #BRAxESP Brasil X Espanha pic.twitter.com/mC16fcVaeL — Pablo ? (@PabloJhuanBr7) August 6, 2024

PRISCILA DEU UM GRITÃO NA CARA DA GOLEIRA DA ESPANHA



ISSO É BRASIL! VAMO! ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????pic.twitter.com/2eFMWcG2Mc — Sobre Corinthians (@sobrerinthians) August 6, 2024

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk a Priscila depois da espanha fazer um gol pro Brasil #OlimpiadasParis2024 pic.twitter.com/LEazhGyLLM — arj (@fereIra90) August 6, 2024

Brasileiro na sua mais pura essência



A Priscila gritando na cara da goleira após o gol contra



Brasil X Espanha

pic.twitter.com/4psllKKrMu — exaustx (@imdixxx) August 6, 2024