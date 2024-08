Inter busca a contratação de Bruno Tabata, do Palmeiras

Fora dos planos do Palmeiras, o meia Bruno Tabata pode estar de saída do clube. O Inter negocia a contratação do meia e discute valores para avançar na negociação para a compra do jogador, de 27 anos, que tem contrato até junho de 2026, segundo o “ge”.

A diretoria do Palmeiras vê com bons olhos negociar o meia e espera uma proposta atrativa para sacramentar a transferência. No Inter, Bruno Tabata chegaria para substituir Alan Patrick, que está lesionado e só volta em meados de setembro. Atualmente, o jovem Gabriel Carvalho, de apenas 16 anos, vem sendo o titular com Roger Machado.

Os dois clubes mantêm boa relação. Afinal, concluíram a negociação por Mauricio recentemente. Assim, Tabata chegaria com status de titular ao Beira-Rio e teria apenas o Campeonato Brasileiro para jogar, uma vez que o Colorado já foi eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

Bruno Tabata no Palmeiras

O meia foi contratado em agosto de 2022 para ser o substituto de Gustavo Scarpa, que já havia assinado um pré-contrato com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e deixaria o Palmeiras sem custos no início de 2023. Na ocasião, Tabata custou 5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões na cotação da época), que foram pagos de forma parcelada ao Sporting, de Portugal.

LEIA MAIS: Palmeiras faz acordo para quitar dívida milionária com a Prefeitura

Apesar da expectativa e de ser indicação do técnico Abel Ferreira, o jogador não rendeu o esperado no Alviverde. Afinal, foram apenas 32 partidas, apenas 12 como titular. Ele anotou dois gols e deu uma assistência.

Todavia, no Qatar SC, Bruno Tabata mandou bem. Em 28 jogos, marcou 13 gols e deu oito assistências, sendo um dos principais nome da equipe e titular absoluto. Tanto que o clube quer contratá-lo em definitivo. O Palmeiras, por outro lado, não vem cedendo em relação aos valores e quer recuperar o dinheiro investido.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.