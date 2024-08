Brasil goleia Espanha e vai disputar medalha de ouro nos Jogos Olímpicos

A Seleção Brasileira vai disputar a medalha de ouro no futebol feminino das Olimpíadas de Paris. Com uma grande atuação, as brasileiras venceram a Espanha por 4 a 2, nesta terça-feira (6), e vão enfrentar os Estados Unidos na decisão. Paredes (contra), Gabi Portilho, Adriana e Kerolin marcaram os gols do triunfo no estádio Velódrome, em Marselha. Por outro lado, a atacante Paralluelo anotou os dois gols das espanholas.

Dessa maneira, o Brasil confirmou a terceira participação da sua história no futebol feminino em Jogos Olímpicos, 16 anos depois, ainda em busca de uma medalha de ouro inédita. A partida contra os Estados Unidos acontece no próximo sábado (10), às 12h (de Brasília).

Além disso, o técnico Arthur Elias conquistou mais um grande resultado no comando da Seleção Brasileira e foi importante no desempenho das jogadoras nesta terça-feira. Isto porque a equipe entrou em campo com alterações em relação aos últimos jogos e o time teve uma grande atuação.

Ao mesmo tempo, o Brasil poderá contar com o retorno de Marta, que cumpriu o segundo jogo de suspensão nesta terça-feira, pelo cartão vermelho recebido na última rodada da fase de grupos. A CBF chegou a entrar com um recurso para tentar diminuir a pena da camisa 10, mas o Tribunal Arbitral do Esporte negou o pedido e a craque foi desfalque na goleada sobre a Espanha.

Por outro lado, a Espanha vai encarar a Alemanha na disputa pela medalha de bronze. O duelo entre alemães e espanholas acontece na próxima sexta-feira (9), às 10h (de Brasília).

O jogo

A Seleção Brasileira foi protagonista no primeiro tempo. A marcação alta surtiu efeito logo aos cinco minutos, quando a goleira Cata Coll, pressionada por Priscila na saída de bola, tentou chutar para frente, acertou a zagueira Paredes na pequena área e a bola parou no fundo da rede. Mesmo com o gol marcado, as brasileiras empilharam chances de fazer o segundo, mas desperdiçaram muitas oportunidades. Até que, nos acréscimos, Gabi Portilho aproveitou ótimo lançamento de Yasmim e, de primeira, acertou o canto para confirmar a vantagem de 2 a 0 antes do intervalo.

Na segunda etapa, as brasileiras repetiram a estratégia inicial e a pressão ofensiva resultou em novas oportunidades desperdiçadas. Por outro lado, a Espanha cresceu na partida após os primeiros 10 minutos e obrigou a goleira Lorena a fazer boas defesas para manter o 2 a 0 no placar. Mas, a grande atuação da Seleção Brasileira foi recompensada com o terceiro gol. Priscila arrancou em contra-ataque e tocou para Adriana. A camisa 9 acertou o travessão e, no rebote, Gabi Portilho ajeitou de cabeça para Adriana marcar na pequena área, também de cabeça.

No entanto, a Espanha diminuiu em jogada de escanteio. A atacante Paralluelo, em cabeçada na pequena área, anotou o primeiro das espanholas, que pressionaram nos minutos finais. Apenas um minuto depois, Bonmatí acertou o travessão brasileiro em finalização da entrada da área, que contou com grande participação da goleira Lorena. Mas, apesar dos sustos, o Brasil aproveitou um erro de passe na saída de bola da Espanha e Kerolin finalizou por baixo das pernas da goleira adversária e confirmou a goleada. Por fim, as espanholas ainda balançaram a rede nos acréscimos, novamente com Paralluelo, e o placar de 4 a 2 prevaleceu até o apito final.

BRASIL 4X2 ESPANHA

Olimpíada 2024 – Semifinais

Data e horário: 06/8/2024, 16h (de Brasília)

Local: Vélodrome, Marselha (FRA)

BRASIL: Lorena; Thais, Lauren (Kerolin, aos 30′ do 2t), Tarciane e Angelina (Duda Sampaio, aos 10′ do 2t); Vitória Yaya, Ludmila (Adriana, aos 10′ do 2t) e Yasmim; Priscila (Gabi Nunes, aos 30′ do 2t), Gabi Portilho e Jheniffer (Ana Vitória, aos 22′ do 2t). Técnico: Arthur Elias.

ESPANHA: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes (Aleixandri, aos 5′ do 2t), Codina (Putellas, aos 31′ do 2t) e Carmona (Oihane Hernández, no intervalo); Abelleira (Guijarro, aos 19′ do 2t), Aitana Bonmatí e Hermoso; Navarro (Athenea, no intervalo), Salma Paralluelo e Caldentey. Técnica: Montse Tomé.

Gols: Paredes, aos 5′ do 1t (1-0); Gabi Portilho, aos 48′ do 1t (2-0); Adriana, aos 25′ do 2t (3-0); Paralluelo, aos 39′ do 2t (3-1); Kerolin, aos 45′ do 2t (4-1); Paralluelo, aos 56′ do 2t (4-2)

Árbitro: Rebecca Welch (ING)

Auxiliares: Emily Carney (ING) e Franca Overtoom (HOL)

VAR: Makoto Bozono (JAP)

Cartões amarelos: Gabi Portilho (BRA); Abelleira (ESP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.